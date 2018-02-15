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老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55聯合新聞網 DailyView網路溫度計

成為2個心愛女人夾心餅乾是天下男人的夢魘，但只要搞定這十大問題，相信狗年你比神仙還行！

女人戰爭全年無休

年關將至，各地打拚的家人終於要返鄉大團圓，但有一件事恐怕讓全天下老公提心吊膽，那就是當他畢生最愛的兩個女人碰在一起時，婆媳問題很可能漸漸浮上檯面。

女人何苦為難女人

你我都知道過年有很多事要張羅，像是掃除、辦年貨、籌備年菜和拜拜祭祖等。

也因為如此，網路上出現許多苦往肚裡吞的婆婆、媳婦留言，表示自己一手包辦這些事，不僅沒被婆婆或媳婦感激，忙到焦頭爛額、做個半死還要被嫌，所以氣憤難耐。

婆媳落水，男人先救誰？

此外咱們還發現，隨著時代不同，「媳婦除夕、初一回娘家會帶衰」的守舊觀念也漸漸被推翻，但世代價值觀差異依舊根深蒂固，所以年夜飯該回娘家還是婆家吃，便成為婆媳針鋒相對的一大爭執點。

另外還有婆婆會要求媳婦初二不能回娘家，因為自己女兒要回來啦！所以媳婦要在家替菇類...啊不是！是小姑備菜，然後全家再大集合一次，至於媳婦啥時能回娘家～剩下364天任選，自己搞定囉！

由此可見，光過年婆媳過招就過不完了，遑論平時戰況了吧！因此DailyView今天特別運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，讓大家看看自古以來神仙也難解的婆媳問題，一虧夾心餅老公的難為之處！

兒子娶水某就忘了娘？五大婆婆看不慣媳婦的事

No.5 媳婦睡到太陽曬屁股

婆媳同住很可能遇到一個問題，那就是起床時間大不同！雖然時代悄悄變遷，很多現代人妻的都是職業婦女，假日難免睡比較晚，但是對婆婆來說，自己過去當媳婦時，天還沒亮就要起床梳洗、打扮，然後給全家人做一頓營養又豐盛的早餐，因此媳婦睡到太陽公公曬屁股，在她們眼中簡直是逆天行為。

當然除了媳婦沒早起請安，讓婆婆打從心底無法接受外，每回看媳婦賴床後一臉蓬頭垢面的樣子，哪位婆婆心情還會好呢？當下一定覺得兒子被騙，才會把這樣不修邊幅的女人娶進門吧！所以說～老公們快幫幫忙，不用化妝就能出門的你們，往後早點起床買給全家買早餐吧！XD

No.4 媳婦來自黑暗料理界

你想嘛～以前的小媳婦好不容易熬成現在的大婆婆了，自然會想擺脫一張苦命臉，享受被人服侍的快感，舌尖變得相對挑惕，加上她們不希望自己拉拔長大的兒子婚後越吃越差，所以對媳婦廚藝有一定的要求。

只不過緣分是強求不來的，要自己兒子娶到像《中華一番》小當家這種天生當廚師料的的何其難呀！況且現代女性大多都事業有成，不再追求「入得廚房」這種傳統美德了，因此廚藝普通是常見的事。

綜合上述兩點，婆婆嫌棄媳婦做飯難吃是情有可原的，但兩方確實立場不同，是非對錯誰也說不準，所以為避免下回衝突發生，聰明的老公還是改叫外送為妙啊！

No.3 懶媳婦不做家事

這一點其實跟上述第四名同理而論，畢竟婆婆苦了大半輩子，好不容易盼到媳婦進門，能把家務重擔一次交接出去，卻看到對方好吃懶做，製造更多髒亂，心裡肯定不是滋味。尤其剛剛也說過，這件事還涉及媳婦職業，假使她為工作從早到晚在外忙碌，回家後還要處理家人遺留的殘局，那未免也太「做功德」了。

但倘若媳婦衛生習慣真的不好，東西走到哪丟到哪，想都沒想過要分擔家務，甚至還理直氣壯要求婆婆去做，那咱們也別多說，因為那是你自己選的。不過身為老公你還是有件事能做，那就是出面幫忙做家事，然後善意的騙自己媽媽「全是老婆做的」不就解決了？

No.2 兒子給不夠！媳婦也要進貢生活費

平時有在看劇的人都知道，以前人生活貧困、生計困難，所以主內的婦女往往勤儉持家、能省則省。

也因為這樣，苦過來的婆婆希望過去付諸子女身上的心血能有所回饋，加上大家都說生兒子好命，是因為會讓她多出一個女兒來孝敬自己，因此這類型的婆婆為了養老，通常會要求兒子、媳婦每月固定上繳生活費。

但時代真的不同，雙薪家庭要扛起一個家、負擔小孩教育基金已非易事，這下還要再掙出扶老金，難怪許多中生代成天苦哈哈，覺得肩膀格外沈重。（這不是靈異故事）

No.1 媳婦不吃糖，嘴巴不夠甜

大家都知道，老一輩的人喜歡被景仰，或受到晚輩無時無刻的關心與關注，因此嘴巴甜、懂得拍馬屁的人往往長輩緣很好，也較容易受主管提拔。

唉～只是這還得看媳婦個性啊，畢竟人的屬性百百種，有些媳婦說話就是比較直白、不經大腦，做事也不太周全，因此常讓婆婆覺得招呼不周，甚至認為帶出門沒面子，令人疼不入心。

還好關於這點，老公能扮演居中協調的角色，至於實際該怎麼做，建議你下回趁老婆不在時，假借其口吻對媽媽說點好話，相信一定能有效舒緩你們家緊張的婆媳關係，同時慢慢撕去老婆莫須有的「逆媳」標籤。

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老公連自己媽媽都搞不定？五大媳婦看不爽婆婆的事

No.5 婆婆愛給媳婦們打分數

自古以來，妯娌間有吐不完的苦水與解不開的矛盾，可偏偏有些婆婆會繼續添亂，頻頻比較每位媳婦對家裡的貢獻度，或對每人的付出論斤論兩，搞得媳婦們憂鬱症都快要發作。

其中最典型的比賽項目，包括誰幫她生了個男孫、誰拿給家裡的錢比較多，誰把兒子打點的較好，以及誰的幫夫運最強等等。

總之這一切聽在眾媳婦耳裡實在討厭，也容易破壞家中兄弟姊妹的和諧。

因此如果老公們夠識相，兄弟間默契也夠好，在老婆使眼色時就盡快出面打圓場、轉移話題吧！

No.4 婆婆一直回味前女友的好

婆婆母湯啊！儘管外國的月亮比較圓，別人碗裡的飯比較美味，但這樣比可是會人比人氣死人的啊！

況且兒子前女友又沒當過你媳婦，你怎麼能確定她一定比現任懂事、漂亮、溫柔、孝順、會生又會賺錢呢？

因此這一點除了要靠老公多費點心，常在媽媽面前替老婆美言幾句外，婆婆本身也要好好檢討，試著多用同理心去跟真正與妳兒子度過下半生的人相處。

否則前女友就算沒找上門，關於她以前的「好人好事」也會莫名其妙成為別人婚姻殺手的。

No.3 好的給姑姑，壞的才留給我

相信大家對於去年藝人「小嫻」與「何守正」離婚的消息都不陌生，尤其事件後來接連爆出的「惡婆婆」與「毒菇」傳聞，更是鬧上沸沸揚揚，引發網友大力抨擊。

儘管真相為何我們不得而知，但由此可見，婆婆大小眼情形隨時隨地都可能發生，因為對有些婆婆而言，媳婦終究是個外人，不是自己親生女兒，所以全部好康第一時間會先分享給姑姑，等到出現二手的、剩下的甚至是壞的才留到媳婦。

也因為這樣，老公記得多發揮自己影響力，平常多幫老婆做公關之餘，也要善用兒子撒嬌技巧，替愛人爭取一些福利。

No.2 婆婆用我的東西理所當然

說也奇怪！剛剛才說有些婆婆總把媳婦當外人，好的東西沒有，垃圾來一堆，但這項淺規則在遇到特殊情況時又另當別論了。

原來有些婆婆會以家人為名，狂拿媳婦東西來用，而且用得理所當然，完全不事先告知，其中像是衣服（如果穿得下的話）、鞋子、包包和各種保養品等，害得媳婦三天兩頭就有衣物被弄壞，或是梳妝台要大補貨一次。

而且愛美的女生都知道，保養品其實要價不菲，婆婆此舉無疑是只想到自己，況且我們在這不排除她是拿去借花獻佛給姑姑用呢！還好想杜絕這情形也不是不可能，只要老公們每次都埋單兩組不就得啦！

No.1 婆婆不幫忙帶小孩

婆婆應該幫忙帶小孩嗎？這個議題其實從「靠北婆婆」粉絲團到PTT都眾所紛紜，原因是現代很多女性婚後無法不工作，否則就繳不出房貸、車貸，也養不起孩子，更遑論想好好栽培了。但另外請保姆又貴桑桑，是生活一筆很大開銷，因此有的媳婦會把腦筋動到婆婆身上，希望退休的她能勝任帶小孩的任務。

但許多婆婆不吃這一套，認為自己都年紀一大把了，當務之急應是享清福，所以要她們再拉拔一個小孩長大是不可能的事。也因為如此，意見分歧的婆媳容易發生口角、產生爭端，不過說到底兩方都有自己的考量，無對錯之有，況且媳婦們你們可曾想過，請婆婆帶小孩會延伸出許多教養問題，包括亂給零用錢、開放垃圾食物、一直看電視等，因此請婆婆帶小孩前務必三思，最重要得婆媳間應取得共識。

延伸閱讀《女人何苦為難女人？十大婆媳小劇場》

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年02月09日至2018年02月08日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『婆媳問題、婆媳過招、夾心餅老公』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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