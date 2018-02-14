今天情人節！情人必看 吵架的「九一定律」

2018-02-14 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



今天就是西洋情人節。你和情人常吵架？別擔心，心理學家指出，吵架是釋放緊張關係的一種方式，適度的吵架反而是情感的潤滑劑。

大陸國家二級心理諮詢師玲瓏姐，在新書「掰掰戀愛腦」中指出，關於吵架，心理學上有一個「九一定律」。雖然你今天跟對方吵架，覺得是當下這件事引起了你的情緒反應，但是實際上90%是以前的事情引起了你的反應，而不是這現在的10%。

她認識一對情侶，自戀愛以來幾乎每周都會爭吵。最後總是從容度過，吵而不傷、越吵越愛。

究其原因，兩個人每次吵架都會限定時間、限定主題、不翻舊帳、杜絕互相指責。他們認為相愛就是一種關係上的平衡，和諧相處是靜態平衡，小吵不斷是動態平衡，而他們就是在這種不斷磨合的動態平衡之中，通過吵架的方式來逐步消除隔閡和分歧，一步步達成共識。

有一個關於抑制吵架的哲理小故事。一對老爺爺和老奶奶經常吵架，吵了大半輩子，有一天他們終於累了，於是找到一位德高望重的智者，請教不吵架的良方。

智者遞給他們每人一瓶神奇的液體，說：「這是我精心研製的神水，每當你們喋喋不休、吵鬧不停的時候，請立刻喝上一口，保證你們就不再吵架了。但是我的藥水很特別，要發揮它的藥效，必須含在嘴中不能咽下去。」老爺爺和老奶奶按照智者所說的去做，果然不再爭吵

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