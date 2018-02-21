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相處之道／就吃撒嬌這一套

2018-02-21 06:00聯合報 茱麗江

圖／蔡侑玲
圖／蔡侑玲
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「阿芳，明天社區大學下課後有事嗎？要不要一起去吃飯？」我婉拒了好友的邀約。「怎麼那麼忙啊？」朋友問。當我告訴她我要帶爸媽去看電影，她很吃驚。瞧朋友一臉錯愕的模樣，我不禁笑了起來，向她解釋：「這妳就不懂了，最近我發現了一個好方法，屢試不爽，只要我開口跟爸媽撒個嬌，他們一定言聽計從，還高興得不得了呢！」

我和朋友分享最近「誘拐」爸媽的過程。過往想帶爸媽出門時，他們總有一堆理由：一下子怕我花太多錢，一下子擔心我房貸還沒繳完、小孩學費很貴，說穿了就是不想給我添麻煩。

可是，有哪個子女不希望在想對父母盡一點微薄的孝心時，他們能大方接受的？看看身邊的親友費盡心思想帶父母出去玩，卻經常被老人家回絕；但當兒女們忙於工作無暇陪伴時，老人家又因寂寞而叨念。說真的，有時候並不是子女無心，父母的顧慮多和難配合，也時常造成子女的無可奈何。

去年，我那上國中的女兒在校課業多，下課後想跟她聊個天都沒什麼時間；有時想和老公分享生活中的大小事，豈知他大老爺一下班只知道吃飯、上網、看電視。就在我正氣悶的當下，母親恰巧來電，「媽～我跟妳說喔！」我打開話匣子說個不停，老媽很認真聽，就連一點小事也笑得比我還開心。靈感來敲門，我立刻轉移目標，跟老爸老媽撒嬌！

這天對老爸說，我想看一部日本電影，但看不懂劇情，想請他倆陪我去戲院看；過兩天再問那個八點檔到底是在演什麼，他們馬上會解釋給我聽。再加上我不時裝傻，像八歲那年一樣跟他們耍賴，沒多久，老爸老媽果然「中計」，從「陪我」到電影院看電影、「帶我」去餐廳吃大餐（當然是我偷偷搶先去付了錢）、「幫我」挑幾件漂亮的衣服，「順便」買幾件給他們……下個月，他們還要當我的「導遊」，一起去高雄三天兩夜呢！

誰說長大後回餽父母就一定要正經八百的？我家老爸老媽可不吃這一套！我相信，他們還是喜歡那個無憂無慮、一直需要他們，而且永遠都長不大的乖女兒。

電影導遊社區大學

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