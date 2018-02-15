翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼

2018-02-15 12:00 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【採訪：黃郁真 / 攝影剪輯：賴佐誌 / 動畫製作：陳爾威】

「如果生命只剩數年，你打算怎麼過？」這只是個假設性的問題，但卻真實發生在陳美菁的人生中。原本擔任護理師的她，20歲時毫無預警在工作時昏倒，這才檢查出患有罕見疾病，醫師宣告生命只有十年。而今，她不但育有二子，還經營「坦莎美香氛藝術」。她授課教人調配屬於自己生日密碼的專屬香氣，同時也為自己注入了幸運。

帶著「盼」前來，「盼」是鋒魁藝術空間軟雕塑藝術家林金龍為陳美菁創作的10歲的她，回顧人生中不同階段的自己，總有不同的期盼；然而，20歲那年她卻突然昏倒在病人的病房中，急診甦醒後面臨的是疾病、不孕與轉職。

患罕病人生剩十年，想懷孕卻遇上不孕

當醫師宣告晴天霹靂般的噩耗，說她可能最多活到30歲時，陳美菁開始思索著為另一半留下愛的結晶，但不孕症卻接踵而來找上她。

為了調養身體，陳美菁無法繼續從事輪班的臨床工作，在人生最困頓、最躊躇不前的時候，卻有個聲音，告訴自己必須去接觸芳香療法。於是她一鼓作氣將僅有的積蓄全數拿去學習芳療，儘管學費剛好等同存款，但卻因此改變了她的人生。

當時她認為芳香療法對於婦科調理有幫助，持續專研，結合自身護理專業與解剖生理學等知識，融會貫通。奇蹟似的在五年之後自然懷孕，再相隔兩年，二兒子也來報到。生育後老天爺還跟她開了個玩笑，或者說是上蒼眷顧她有養育兩個孩子的責任，賜給她一份厚禮，原本的罕病竟然不藥而癒了。

分享 facebook 芳香療法、心靈調香，探索記憶與尋找密碼

受到芳療學院校長的邀約，陳美菁隨後開啟教學之路，陸續在企業、學校、醫療院所、媒體等處講述芳香療法、香氣相關主題，繼而出版了《香氣記憶：透過氣味分子喚醒內在感知能力》、《讓肌膚又白又嫩的天然精油保養品DIY全圖鑑》等書籍，今年也即將再增添兩本新作。

她同時開始創作香氣小說，讓原本無法透過文字連結的嗅覺，經由她的描寫，輕易進入香氣情境中，傳達她所要的意境，從故事裡產生生命的共振。而陳美菁的人生也猶如一部小說，沒有被命運擊垮，反而隨著變局找到方向，進而創立品牌「TANSHAMEI坦莎美香氛藝術」。

「一路走來，其實我沒有特別規劃，可是我覺得就是你有一個方向，就是你喜歡什麼、你對什麼有熱情，就往那個方向走。」

分享 facebook 經歷過人生的波折起伏，陳美菁認為香氣是在描寫生命裡頭的故事，每種味道對於個人人生的定義與意義都不相同，喜歡的氣味往往和自己過去記憶有關。植物的功能、療效可以從各種資訊得知，但是心靈層面卻十分個人化，比方一般認為薰衣草助眠，但卻有人覺得提神，追溯其過去歷程，才發現這氣味連結對方意識中的母親角色，對該個人而言反而無法放鬆。

氣味對身心靈的影響深遠，是陳美菁希望帶給人們的觀念。而學員們也從調配屬於自己的香氣中，改變了人生。「他本來很多事情不敢講，透過這個氣味去了解自己內心的一些狀態之後，發現突然變得很能表達、能去爭取他現在所要的東西。」

陳美菁拿著兩瓶分別是奧黛麗赫本和COCO CHANEL的專屬香氣，一邊說，古埃及的數字能量，個別有特殊意義，比方數字1代表千變萬化等意涵，相對應天然植物是迷迭香…。她運用每個人的生日密碼調製專屬香味，也因此可以跨越時空溝通、調配出屬於各個名人的氣味。

「是調這個人的味道，不是說只是一個香水、只是香香的，是這個人的個性跟氣質，透過這個香氣去把他表達出來。」

分享 facebook 妳跟我結婚，我就讓妳永遠都做妳自己

能夠發展自己喜愛的事業，幕後重要支持者是她的先生，結婚前的一句話尤其打動她：「妳跟我結婚，我就讓妳永遠都做妳自己。」陳美菁也曾擔心傳統觀念中，女性必須照顧家庭，否則就是不稱職的媽媽，然而幾位企業家的分享，讓她理解到家庭與事業原本就無法兼顧，夫妻倆也約定好，由她衝事業，先生協助打理家務。

夫妻的同心互助，讓孩子也感受得到這股家庭穩定的力量。「我覺得小孩子是一個很好的鼓勵，每天提醒父母自己怎樣去往那方向走；而且你看小孩很乖的時候，你會知道自己是做對事情，所以他們很穩定。當父母親自己很不穩定的時候，小孩就跟著很不穩定。」

陳美菁從兩個兒子身上看到自己小時候的渴望，兒時記憶中母親總是忙於開店，無暇照顧子女；而今，她也因為經營品牌，陪伴孩子的時間有限。但她會覺察和調整自己的狀態、彼此珍惜相處的時光，儘量不要重蹈覆轍。意外的是，兒子反而以媽媽努力工作的那面為榜樣，即使爸爸媽媽不要求成績，也會自我要求。

兒子：「妳做得到，我也可以。」這番話讓她肯定自己在家庭角色中的價值，也確信教育孩子重點不在訂定很多教條，而在身教的影響力，兒子深深體會到媽媽傳遞給他的精神。

看過病人的痛楚，也親身經歷過生命的無常，但她並未屈服於命運，反而感恩這些過程讓她有機會做現在的心靈調香工作。「我非常感恩宇宙能量給予我與眾不同的生命道路，尋找到屬於自己的天賦，同時給了我許多的貴人！」

回憶創業初期的種種難題，事業一度如她所形容，彷彿一人走在冷冽無人的街道，身旁只有落葉飄零，今日想起還能調配出往日心境的那種況味呢。陳美菁認為人生要好好把握當下，保持好的信念，很多事情是可以由自己改變的。

分享 facebook 陳美菁心中的「媽媽力」：

以前不敢做的，可是為了一個新生命，妳真的都會去做。為母則強，那個力量、韌性很大！這是我還沒有小孩時沒辦法去體會的。

但是其實我覺得身為媽媽，最重要的還是不要去掌控小孩，這個是我一直看到的事情。很多媽媽生完小孩之後，可能是在家裡一直帶孩子，久了之後她和孩子兩個的依賴關係太重，就會把小孩綁得很緊。

比方有遇到一些孩子，聽說有異位性皮膚炎，妳就會發現說那些孩子的父母親真的照顧的非常好，可是為什麼孩子會有這些疾病，我常開玩笑說家裡就不要太乾淨、他異位性皮膚炎就不會發作。

因為從心理學角度來看，其實那是小孩的情緒，當媽媽每天處在一個備戰狀態的時候，妳很緊張，小孩子絕對感受到妳的情緒，絕對會跟著妳一起緊張，但他緊張他不會說，就必須從皮膚告訴妳說「媽媽，現在我也很緊張」。

當了媽媽之後，讓我有很多力量可以去幫孩子做很多事。但是，相對的，媽媽自己也要成長，妳才能夠帶領妳孩子去成長，我覺得這是很重要的。

分享 facebook

【延伸閱讀】

●孩子燦爛的笑容 讓她從飯店咖變身露營團創辦人

●她離開十年職場 開了一家孩子也能參與的店