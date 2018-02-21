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我見我思／放不下孩子

2018-02-21 06:00聯合報 譚陽

離婚三個月的年輕女子，跨年夜帶著四個月大的嬰兒燒炭身亡，社會版報導旁還將近來此類事件列出一個統計表。

我逐項細閱，每則事故背後，隱藏了多少無人知悉的悲戚與無奈？縱然已是事實，但這些為人父母者結束生命之際，到底是怎麼想的？帶著孩子同歸於盡，表達強烈的絕望與忿恨？還是看不到未來，放不下孩子，非要一起走才安心？

四十年前，我曾打算一了百了，解決丈夫外遇後急著要我離婚的欺凌和羞辱。熟料他好整以暇地告訴我：「妳死了的確比活著容易，孩子妳全權處理，我不會怪妳，但好人做到底，別死在屋裡讓房子賣不掉。」這話打醒了被折磨到不成人形的我，強迫自己一步步從鬼門關前轉身，後退。

我想，愈放不下孩子，愈要和孩子好好活著，再辛苦也要守著孩子長大，才是聰明人的作法。婚姻觸礁與結束生命，不是順理成章的對等關係。時間是療藥，學習是靈丹，情傷只是人生意外的小插曲。不妨先放下自己充滿怨恨、消沉、絕望的心，把承擔、負責和愛，認真放在孩子身上。

放不下孩子的想法是正向的能量，讓人領悟：活著，是挑戰，是驕傲；死了，是投降，是恥辱。解讀無法割捨的親子之情，在於一念之間的智慧與理性抉擇，此時，定下了人生真正的輸贏。

離婚婚姻親子嬰兒

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