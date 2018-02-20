親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

年節趣文／洋女婿來過年

2018-02-20 06:00聯合報 wendy

圖／陳潤芃
圖／陳潤芃
分享

一早去機場送女兒、女婿回美國，團聚的歡樂時光就結束了。記得幾個月前，剛結婚的女兒打電話來，說：「媽咪！我出國八年了，都沒在農曆年時回來，明年過年我要帶Michael回來一起過年！」

自從得知洋女婿要來台過年，家族立刻總動員，準備好好招待這位遠來的「稀客」，讓他體驗一下華人的過年氣氛。當洋女婿抵達台灣，我這丈母娘請他到門口幫忙貼春聯。我講得「一手」好英文，聰明的他看著我的嘴型和手勢，笑著點頭說：「我懂，我懂。」就這樣一來一往，簡單溝通春聯的涵義，對聯是「千祥雲集家聲遠，百福年增事業長」，橫批為「竹報平安福」，即是祈求全家平安的吉祥話。他覺得溫馨又有創意。

終於等到除夕的年夜飯，他這老外不僅筷子拿得挺標準，還什麼都吃。婆婆做了滿桌的菜肴，有滷豬腳、豆乾、海帶、蹄筋燴海參、烏魚子、醃雞腿、紅燒臭豆腐，連我特地為吃素的女兒做的素佛跳牆、素紅燒獅子頭和八寶飯他都願意嘗試，還吃得津津有味，一直比大拇指說：「好吃、很好吃、非常好吃！」僅有放在桌上的整條魚不能吃，只能看。當我們跟他解釋，這樣才能年年有餘，他說：「喔！有意思。」

接下來的重頭戲是跟大家長──婆婆磕頭，老人家高興地發壓歲錢給孫女和孫女婿。他們也準備了紅包，這是我和老公第一次拿到女兒和女婿給的紅包，我們都很感動。女兒貼心地說：「就是因為我們長大了，可以回饋了，才要選這個時候回來。」

初二是回娘家的日子，也是我最開心的日子。孩子還小時，老公經常要值勤，都是我帶兩個女兒回南部；後來女兒相繼出國，就由我一人回去。今年歡歡喜喜帶著大女兒和女婿陪我回去看老媽。中午前趕到，老媽一看到洋孫女婿，笑得合不攏嘴！一直招呼他多吃點，可憐的Michael接連幾天被餵食，用手比劃已經飽到頭頂了！

哥哥替我們安排了兩天的旅遊行程。途中經過佛光山，看到四處都是人，趁著女兒上洗手間離開一下，我又露了一句破英文：「People mountain people sea.」洋女婿睜大眼看著我，摸不著頭緒。我趕緊解釋：「Many many people.」趕來救援的女兒笑到捧腹，說應該是「a lot of people」才對。洋女婿說：「OK,OK I know her mean.」就這樣幫我解了圍。不管我如何胡亂說一通，他總是很善解人意地點頭，一路上我們笑話不斷，歡樂聲此起彼落，真是丈母娘看洋女婿，愈看愈有趣！

希望明年過年，他們多帶個洋娃娃一起回娘家！

婆婆春聯紅包佛光山
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

賞文迴響／老公的人生大夢

2018-02-20 06:00

賞文迴響／剝蝦的樂趣

2018-02-20 06:00

家長留意！審視保母同住「親屬」背景也很重要

2018-02-20 00:00

政府保母媒合平台資訊不即時 家長怨「好難用」

2018-02-20 00:00

找好保母要靠運氣？多數人支持揭露資訊 減少爭議

2018-02-20 00:00

說著說著好想哭！什麼原因讓年輕人不想回家過年

2018-02-19 08:06

我見我思／生女兒不遺憾

2018-02-19 06:00

心情點滴／我家愛請客

2018-02-19 06:00

童年記憶／懷念那充滿溫度的年

2018-02-19 06:00

教養衝突經常上演？用故事營造和諧親子關係

2018-02-18 08:00

鏞鏞媽：當個帥氣媽、性感老婆 最大前提就是不嘮叨！

2018-02-18 08:00

夫妻之間／思念總在別後開始

2018-02-18 00:00

歡慶佳節／福氣臨門旺旺來

2018-02-18 00:00

心情點滴／逆轉順的泡菜人生

2018-02-18 00:00

呂秋遠：過年是情感勒索高峰期

2018-02-17 07:21

發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55

翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼

2018-02-15 12:00

溫馨記憶／午夜的團圓飯

2018-02-15 00:00

心情點滴／長年菜之味

2018-02-15 00:00

歡慶佳節／故鄉音緣

2018-02-15 00:00

你有過年焦慮症嗎？五招讓你破涕為笑！

2018-02-14 14:00

過年防孩子走失 兒盟呼籲多教、多記、立即請求協尋

2018-02-14 12:44

過年不能做哪些事？長輩沒教但你一定要知道的年節禁忌

2018-02-14 08:00

男友擅自幫忙包紅包做面子 女友怒批「虛偽」

2018-02-13 18:20

有條件的愛讓人窒息 如何面對情緒勒索？

2018-02-13 16:22

最恐怖的工作是做人媳婦？已婚婦女搶春節排班

2018-02-13 13:24

不科學！懇親新兵的女孩太美 辣媽貼文大方回應

2018-02-13 11:56

過年長輩問候生存指南 必備句型「是是是我會參考」

2018-02-13 08:50

明天情人節！ 戀愛使人「鬼遮眼」有科學根據

2018-02-13 03:48

情侶吵架有「九一定律」 專家：渴望被關注

2018-02-12 20:06

網友過年想值班領雙倍薪 父一席話「薪水多少爸爸包給妳」

2018-02-12 15:47

這個女子／粉紅人妻周品妤 不被打倒的人生

2018-02-11 01:22

公婆硬凹初四才回娘家 只因要媳婦陪親友團出遊

2018-02-10 14:05

家有3千金！產後創嬰幼品牌 媽媽也能繼續追夢

2018-02-10 08:00

賞文迴響／我是晨光爸爸

2018-02-10 07:12
看更多

熱門文章

宜蘭大同鄉規模5.3地震 最大震度宜蘭5級

2018-02-19 22:55

大年初四就是要去財神廟！發財金、錢母求法大公開

2018-02-19 08:18

威力彩、大樂透頭獎雙雙一注獨得 獎落台南、雲林

2018-02-19 22:01

不換就是不換！刮刮樂幸運中百萬頭獎

2018-02-19 11:45

地牛翻身！東北角地震 宜蘭、竹苗震度4級

2018-02-19 22:52

初四大樂透、春節大紅包、頭獎6.6億威力彩 獎號出爐

2018-02-19 20:48

大樂透加碼400組百萬奬金 買氣飆升！

2018-02-19 15:47

「好怕輪到宜蘭」 強震夜襲 宜蘭恐懼

2018-02-20 00:43

地動天搖5級震央在宜蘭大同 暫無災情傳出

2018-02-19 23:08

宜蘭地震 氣象局：3天內仍有規模4以上地震 但不會多

2018-02-19 23:14

好天氣將收假 開工日濕冷探13度

2018-02-19 18:48

想中大樂透春節大紅包 小撇步看這裡

2018-02-19 15:42

北台灣開工日變天 中南部周四轉濕涼

2018-02-19 21:51

宜蘭5.3地震 氣象局：無關花蓮強震

2018-02-19 23:05

想當千萬富翁嗎？2000萬刮刮樂 頭獎還剩2個

2018-02-19 12:07

強震來襲…北捷慢速行駛 台鐵巡查路線

2018-02-19 23:04

罕見「雙頭獎」！威力彩、大樂透 都1注獨得

2018-02-19 22:49

30歲總監搏創業 逃離血汗職場

2018-02-19 12:33

莫忘蝶戀花教訓 今年武陵大客車必須雙重體檢

2018-02-19 18:59

宜蘭5.3強震 台電：核電機組正常、供電正常

2018-02-19 23:07

費時3月失敗百餘次 毫芒雕刻1毫米狗迎狗年

2018-02-19 18:57

今日星座運勢／處女 不宜冒險貪玩 避免過度的應酬

2018-02-20 00:00

孩子年假都盯手機？國健署提醒：未滿2歲避免看螢幕

2018-02-19 10:59

祈求富貴、財源滾滾來？學者：幸福其實來自這3向度

2018-02-19 10:32

改變生活型態 4撇步控制高血壓

2018-02-20 00:06

桃機凌晨大霧 延誤5航班

2018-02-19 10:08

年節趣文／洋女婿來過年

2018-02-20 06:00

大年初四好天氣 日月潭、金山等觀光區車潮仍多

2018-02-19 13:25

追櫻泡湯嘗美食 旅遊講座周六台中登場

2018-02-19 21:10

賞文迴響／老公的人生大夢

2018-02-20 06:00

金山財神廟 求財車陣2公里

2018-02-19 22:48

初四迎財神 民眾試手氣街頭開心刮刮樂

2018-02-19 16:36

福容大飯店年菜食譜／桂花龍眼蜜紅豆年糕 酥嫩香Q甜

2018-02-14 12:39

健康你我他／肉湯煮長年菜 去除芥末味

2018-02-20 00:06

新的一年如何能更幸福？ 醫師：幸福是可以練習的

2018-02-19 10:48

春節大紅包全數開出 中獎獎金大縮水

2018-02-20 00:07

身體寫數字 找回核心向心力

2018-02-20 00:06

賞文迴響／剝蝦的樂趣

2018-02-20 06:00

財神爺發威 大樂透威力彩頭獎首度齊發

2018-02-20 00:07

家長留意！審視保母同住「親屬」背景也很重要

2018-02-20 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top