年節趣文/洋女婿來過年

2018-02-20 wendy



圖/陳潤芃 分享 facebook

一早去機場送女兒、女婿回美國,團聚的歡樂時光就結束了。記得幾個月前,剛結婚的女兒打電話來,說:「媽咪!我出國八年了,都沒在農曆年時回來,明年過年我要帶Michael回來一起過年!」

自從得知洋女婿要來台過年,家族立刻總動員,準備好好招待這位遠來的「稀客」,讓他體驗一下華人的過年氣氛。當洋女婿抵達台灣,我這丈母娘請他到門口幫忙貼春聯。我講得「一手」好英文,聰明的他看著我的嘴型和手勢,笑著點頭說:「我懂,我懂。」就這樣一來一往,簡單溝通春聯的涵義,對聯是「千祥雲集家聲遠,百福年增事業長」,橫批為「竹報平安福」,即是祈求全家平安的吉祥話。他覺得溫馨又有創意。

終於等到除夕的年夜飯,他這老外不僅筷子拿得挺標準,還什麼都吃。婆婆做了滿桌的菜肴,有滷豬腳、豆乾、海帶、蹄筋燴海參、烏魚子、醃雞腿、紅燒臭豆腐,連我特地為吃素的女兒做的素佛跳牆、素紅燒獅子頭和八寶飯他都願意嘗試,還吃得津津有味,一直比大拇指說:「好吃、很好吃、非常好吃!」僅有放在桌上的整條魚不能吃,只能看。當我們跟他解釋,這樣才能年年有餘,他說:「喔!有意思。」

接下來的重頭戲是跟大家長──婆婆磕頭,老人家高興地發壓歲錢給孫女和孫女婿。他們也準備了紅包,這是我和老公第一次拿到女兒和女婿給的紅包,我們都很感動。女兒貼心地說:「就是因為我們長大了,可以回饋了,才要選這個時候回來。」

初二是回娘家的日子,也是我最開心的日子。孩子還小時,老公經常要值勤,都是我帶兩個女兒回南部;後來女兒相繼出國,就由我一人回去。今年歡歡喜喜帶著大女兒和女婿陪我回去看老媽。中午前趕到,老媽一看到洋孫女婿,笑得合不攏嘴!一直招呼他多吃點,可憐的Michael接連幾天被餵食,用手比劃已經飽到頭頂了!

哥哥替我們安排了兩天的旅遊行程。途中經過佛光山,看到四處都是人,趁著女兒上洗手間離開一下,我又露了一句破英文:「People mountain people sea.」洋女婿睜大眼看著我,摸不著頭緒。我趕緊解釋:「Many many people.」趕來救援的女兒笑到捧腹,說應該是「a lot of people」才對。洋女婿說:「OK,OK I know her mean.」就這樣幫我解了圍。不管我如何胡亂說一通,他總是很善解人意地點頭,一路上我們笑話不斷,歡樂聲此起彼落,真是丈母娘看洋女婿,愈看愈有趣!

希望明年過年,他們多帶個洋娃娃一起回娘家!