年節趣文／洋女婿來過年

2018-02-20 06:00 聯合報 wendy



圖／陳潤芃 分享 facebook

一早去機場送女兒、女婿回美國，團聚的歡樂時光就結束了。記得幾個月前，剛結婚的女兒打電話來，說：「媽咪！我出國八年了，都沒在農曆年時回來，明年過年我要帶Michael回來一起過年！」

自從得知洋女婿要來台過年，家族立刻總動員，準備好好招待這位遠來的「稀客」，讓他體驗一下華人的過年氣氛。當洋女婿抵達台灣，我這丈母娘請他到門口幫忙貼春聯。我講得「一手」好英文，聰明的他看著我的嘴型和手勢，笑著點頭說：「我懂，我懂。」就這樣一來一往，簡單溝通春聯的涵義，對聯是「千祥雲集家聲遠，百福年增事業長」，橫批為「竹報平安福」，即是祈求全家平安的吉祥話。他覺得溫馨又有創意。

終於等到除夕的年夜飯，他這老外不僅筷子拿得挺標準，還什麼都吃。婆婆做了滿桌的菜肴，有滷豬腳、豆乾、海帶、蹄筋燴海參、烏魚子、醃雞腿、紅燒臭豆腐，連我特地為吃素的女兒做的素佛跳牆、素紅燒獅子頭和八寶飯他都願意嘗試，還吃得津津有味，一直比大拇指說：「好吃、很好吃、非常好吃！」僅有放在桌上的整條魚不能吃，只能看。當我們跟他解釋，這樣才能年年有餘，他說：「喔！有意思。」

接下來的重頭戲是跟大家長──婆婆磕頭，老人家高興地發壓歲錢給孫女和孫女婿。他們也準備了紅包，這是我和老公第一次拿到女兒和女婿給的紅包，我們都很感動。女兒貼心地說：「就是因為我們長大了，可以回饋了，才要選這個時候回來。」

初二是回娘家的日子，也是我最開心的日子。孩子還小時，老公經常要值勤，都是我帶兩個女兒回南部；後來女兒相繼出國，就由我一人回去。今年歡歡喜喜帶著大女兒和女婿陪我回去看老媽。中午前趕到，老媽一看到洋孫女婿，笑得合不攏嘴！一直招呼他多吃點，可憐的Michael接連幾天被餵食，用手比劃已經飽到頭頂了！

哥哥替我們安排了兩天的旅遊行程。途中經過佛光山，看到四處都是人，趁著女兒上洗手間離開一下，我又露了一句破英文：「People mountain people sea.」洋女婿睜大眼看著我，摸不著頭緒。我趕緊解釋：「Many many people.」趕來救援的女兒笑到捧腹，說應該是「a lot of people」才對。洋女婿說：「OK,OK I know her mean.」就這樣幫我解了圍。不管我如何胡亂說一通，他總是很善解人意地點頭，一路上我們笑話不斷，歡樂聲此起彼落，真是丈母娘看洋女婿，愈看愈有趣！

希望明年過年，他們多帶個洋娃娃一起回娘家！