賞文迴響／老公的人生大夢

2018-02-20 06:00 聯合報 芬妹



拜讀1月21日的〈放手搏一回〉一文，作者為了「讓丈夫的人生清單中，少一個遺憾，多一項自我實現」，選擇放手讓丈夫圓夢，力挺他中年創業，讀畢心中頗有所感。

擁有一輛重型機車，享受風馳電掣的快感是老公的夢想。十年前，他考取重機駕照，往這個夢想邁進了一大步，有很長一段時間，我倆的假日活動就是去逛重機配備專賣店或是參觀重型機車行。

但動輒數十萬甚至上百萬的重型機車並非一般小康之家可以負擔，加上車禍時有所聞，人與車皆支離破碎的慘況令人怵目驚心，因此我並不支持他這個夢想。而且，老公身材不高，中年發福後，穿起騎乘重機應有的皮衣、皮褲，怎麼看都比較像「一顆馬鈴薯叉了四枝牙籤」，離「帥」這個字實在相距甚遠。經濟壓力、老婆的顧慮，加上著裝後並沒有預期的帥氣，老公決定暫時放下重機夢，先存錢和減肥再說。

去年底，老公怯怯地跟我商量，說最近有一款國產重機，價格較低，高度也適合他。「我有年紀了，不會騎太快，妳不用擔心。況且明年我就五十五歲了，如果再不買，可能就騎不動了！」看到他哀怨的樣子，我牙一咬、心一橫、眼一閉，同意了。

老公開心地昭告親友，沒想到反對聲浪卻排山倒海而來。大夥兒基於安全，誠懇勸他打消念頭，年邁的公婆擔心不已，甚至責怪我為何不阻止他？老公猶豫了。

沒多久，他把「一日看三回」的寶貝重機圖片丟掉，決定放棄。我驚訝地反覆詢問他，想清楚了嗎？不覺得可惜嗎？他說，為了自己的興趣讓那麼多人擔憂，實在不值得。

這樣的結果我當然開心，只是一想到老公勤儉顧家，平常什麼都捨不得買給自己，僅有這「一點點」嗜好，想了一輩子，卻又無法實現，內心有些不捨。看了〈放手搏一回〉，我不禁想，自己是否該效法作者，支持老公一圓他的人生大夢？