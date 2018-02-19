童年記憶／懷念那充滿溫度的年

2018-02-19 06:00 聯合報 陳金鳳



圖／陳完玲 分享 facebook

童年在眷村度過，農曆年有太多的樂趣和歡喜之事──年前要大掃除、除夕圍爐、有壓歲錢可拿；初一有新衣新鞋可穿、有鞭炮可放，還有那熱熱鬧鬧的氛圍。

常常，耐不住初一才能穿新鞋，但又怕新鞋踩在地上會弄髒，每晚睡前就坐在床鋪上，套上鞋子過個幾分鐘的癮，才心滿意足地放在枕邊，然後聞著嶄新的皮革味入睡。農家生長的媽媽向眷村的婆婆媽媽學會了如何灌香腸，剔下來的豬皮，媽媽會切成小塊，滷成一大鍋，那是過年期間我最喜歡且百吃不厭的零嘴。

除夕的團圓飯，家裡必定吃水餃。眾多水餃中只有三粒水餃內餡「有獎」，頭獎是紅豆，可換三百元紅包；貳獎是花生仁，可換兩百元；三獎是黑瓜子，獎金一百元。所以吃水餃時，大家都小心翼翼咀嚼，深怕一不小心就把小小的「獎項」給吞下肚，好彩頭就無憑無據了。有的第一口就中獎，有的吃撐了還是沒偏財運，有的連中兩獎，讓年夜飯充滿了高潮迭起的尖叫聲。

當時軍人的年假只放初一和初二，年夜飯後，總會有父叔輩的牌搭子來家裡打牌，還在上小學的我睡不著覺時，就躲在隔著客廳與臥室的窗簾布後偷看大人打牌，因為只能看到背對著我的長輩桌上的牌，看了幾年，至今還是牌癡一個。

過年前幾天，媽媽會先醃一大盆菜心尾仔，待初一一大早便將醃好的菜心尾仔、自製的香腸和辣椒一起拌炒，帶點微苦的菜心尾仔和香腸真是絕佳組合，配上熱呼呼的稀飯，既暖身又提神，是牌搭子們的最愛。常聽到他們扯著嗓門問母親：「大嫂！這菜還有沒有？可不可以再來一盤？」

用過早餐，牌局解散，牌友們各自挨家挨戶去拜年，我和媽媽得守在家裡等候左鄰右舍、前巷後弄的叔伯，雙方打躬作揖，那歡欣高亢的「恭喜發財新年好」不絕於耳，街頭巷尾、家家門前人來人往，好不熱鬧！直到初三，一切才回歸日常。

孩童們過年的高潮戲碼，就是午後在村內唯一一條街道上玩炮仗，兩隊人馬將沖天炮放在地面上，你來我往相互對陣，看炮衝過來了趕快閃一邊，年年玩，各個練就一身閃躲的好功夫，從來沒人受過傷。

長大離開眷村後，年味一年淡過一年，一、二十年前還會有電話拜年，沒見面至少還聽得到彼此的聲音，現在連電話也省了，只剩下冷冷的「新年快樂」四個字，在彼此的LINE上傳遞……好懷念兒時那充滿溫度的年啊！