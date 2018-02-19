心情點滴／我家愛請客

2018-02-19 06:00 聯合報 王伶俐



年輕時，我是家中有幫傭的獨生女，參加露營活動，連洗碗都會被同學調侃。婚後，我是蔥、蒜、韭菜傻傻分不清的職業婦女，偏偏老公社交圈廣，大宴小酌邀約不斷，經常續攤到三更半夜才醉醺醺地回家。某個農曆年前，老公的同事來訪，母親順口邀請他們過年來家裡吃飯。年初四，母親下廚，我充當助手，大夥兒吃得津津有味，賓主盡歡。從此「在家請客」成為每年的固定聚會。

為了請客，我開始學做菜，平時就試做試吃直到滿意為止。年前要先擬菜單和採買，有些菜還得提前滷、醃、燉，當天一早就開始備料、切洗、配色、擺盤……像顆陀螺忙得團團轉。待賓客都入座，身為女主人的我忍著疲憊，陪著笑臉跟大家閒話家常。當大家酒足飯飽，老公拿出大碗公，一群人圍桌玩起「撚骰仔」，一屋子洋溢歡樂。宴客結束，老公不再跟著朋友去卡拉OK續攤，反而留下來幫忙收拾殘局，一句：「老婆，辛苦了，謝謝妳！」所有的辛勞瞬間煙消雲散。

「我家請客」自此聲名遠播，每逢歲末朋友們總會問：「今年是初幾聚會啊？」從一桌變兩桌，兩桌變三桌。為了避免菜色重複，我絞盡腦汁，更求助谷歌大神。雖然一年才一次，但還是要考量食材的花費，我努力研究如何用平價的食材變出獨特美味的佳肴。朋友們不僅拍照上傳還誇讚是餐廳都吃不到的澎湃宴席，他們的讚美與羨慕，讓老公一臉得意與滿足。

「在家請客」看似苦多於甘，但我怡然自得，因為它讓我的廚藝大增，更讓我自信滿滿。