親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

初四迎財神！白羊本周偏財運超好 天秤有機會賺外快

心情點滴／我家愛請客

2018-02-19 06:00聯合報 王伶俐

年輕時，我是家中有幫傭的獨生女，參加露營活動，連洗碗都會被同學調侃。婚後，我是蔥、蒜、韭菜傻傻分不清的職業婦女，偏偏老公社交圈廣，大宴小酌邀約不斷，經常續攤到三更半夜才醉醺醺地回家。某個農曆年前，老公的同事來訪，母親順口邀請他們過年來家裡吃飯。年初四，母親下廚，我充當助手，大夥兒吃得津津有味，賓主盡歡。從此「在家請客」成為每年的固定聚會。

為了請客，我開始學做菜，平時就試做試吃直到滿意為止。年前要先擬菜單和採買，有些菜還得提前滷、醃、燉，當天一早就開始備料、切洗、配色、擺盤……像顆陀螺忙得團團轉。待賓客都入座，身為女主人的我忍著疲憊，陪著笑臉跟大家閒話家常。當大家酒足飯飽，老公拿出大碗公，一群人圍桌玩起「撚骰仔」，一屋子洋溢歡樂。宴客結束，老公不再跟著朋友去卡拉OK續攤，反而留下來幫忙收拾殘局，一句：「老婆，辛苦了，謝謝妳！」所有的辛勞瞬間煙消雲散。

「我家請客」自此聲名遠播，每逢歲末朋友們總會問：「今年是初幾聚會啊？」從一桌變兩桌，兩桌變三桌。為了避免菜色重複，我絞盡腦汁，更求助谷歌大神。雖然一年才一次，但還是要考量食材的花費，我努力研究如何用平價的食材變出獨特美味的佳肴。朋友們不僅拍照上傳還誇讚是餐廳都吃不到的澎湃宴席，他們的讚美與羨慕，讓老公一臉得意與滿足。

「在家請客」看似苦多於甘，但我怡然自得，因為它讓我的廚藝大增，更讓我自信滿滿。

露營
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

我見我思／生女兒不遺憾

2018-02-19 06:00

童年記憶／懷念那充滿溫度的年

2018-02-19 06:00

教養衝突經常上演？用故事營造和諧親子關係

2018-02-18 08:00

鏞鏞媽：當個帥氣媽、性感老婆 最大前提就是不嘮叨！

2018-02-18 08:00

夫妻之間／思念總在別後開始

2018-02-18 00:00

歡慶佳節／福氣臨門旺旺來

2018-02-18 00:00

心情點滴／逆轉順的泡菜人生

2018-02-18 00:00

呂秋遠：過年是情感勒索高峰期

2018-02-17 07:21

年節回憶／貼春聯

2018-02-17 00:00

美味記憶／臘魚的滋味

2018-02-17 00:00

春節點滴／追歷史劇過人文年

2018-02-17 00:00

發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55

翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼

2018-02-15 12:00

溫馨記憶／午夜的團圓飯

2018-02-15 00:00

心情點滴／長年菜之味

2018-02-15 00:00

歡慶佳節／故鄉音緣

2018-02-15 00:00

你有過年焦慮症嗎？五招讓你破涕為笑！

2018-02-14 14:00

過年防孩子走失 兒盟呼籲多教、多記、立即請求協尋

2018-02-14 12:44

過年不能做哪些事？長輩沒教但你一定要知道的年節禁忌

2018-02-14 08:00

男友擅自幫忙包紅包做面子 女友怒批「虛偽」

2018-02-13 18:20

有條件的愛讓人窒息 如何面對情緒勒索？

2018-02-13 16:22

最恐怖的工作是做人媳婦？已婚婦女搶春節排班

2018-02-13 13:24

不科學！懇親新兵的女孩太美 辣媽貼文大方回應

2018-02-13 11:56

過年長輩問候生存指南 必備句型「是是是我會參考」

2018-02-13 08:50

明天情人節！ 戀愛使人「鬼遮眼」有科學根據

2018-02-13 03:48

情侶吵架有「九一定律」 專家：渴望被關注

2018-02-12 20:06

網友過年想值班領雙倍薪 父一席話「薪水多少爸爸包給妳」

2018-02-12 15:47

這個女子／粉紅人妻周品妤 不被打倒的人生

2018-02-11 01:22

公婆硬凹初四才回娘家 只因要媳婦陪親友團出遊

2018-02-10 14:05

家有3千金！產後創嬰幼品牌 媽媽也能繼續追夢

2018-02-10 08:00

賞文迴響／我是晨光爸爸

2018-02-10 07:12

生活見聞／把溫暖送出去

2018-02-10 07:11

年關壓力大！孝親紅包平均9388元 佔月薪四分之一

2018-02-09 11:40

2018寒假全台免費親子活動、展覽 省荷包這樣玩

2018-02-09 08:00

生活點滴／不能說的秘密

2018-02-09 06:00
看更多

熱門文章

過年大樂透加碼春節大紅包 對獎看這裡！

2018-02-18 20:47

我脾氣不好都是你們惹的！ 過年最怕遇到的十大雷事

2018-02-18 08:21

別再傻傻亂吃！薑黃這樣吃才能吃進薑黃素

2018-02-18 10:45

走春買彩券 外籍情侶入境隨俗刮中200萬

2018-02-18 12:47

大樂透頭獎摃龜 明晚頭獎上看2.4億元

2018-02-18 22:02

把握最後一天好天氣 初五北部、東北部轉濕冷

2018-02-18 22:28

台中燒雜草 害彰化空汙紫爆

2018-02-18 20:47

【小孟塔羅】過年期間去哪裡遊玩會開運？

2018-02-18 15:20

明後兩天 高屏空品恐達「紅害」

2018-02-18 17:27

油價連三降！ 下週汽柴油各降0.6元與0.7元

2018-02-18 12:30

初三大樂透「春節大紅包」 121注中獎

2018-02-18 22:48

南投凌晨地震 規模4.4

2018-02-19 04:53

年菜吃不完怎麼辦 科技部教你掌握三大原則

2018-02-18 23:15

名人走春！藝術家楊惠姍、張毅參拜佛館千手觀音

2018-02-18 13:14

彰化下午烏煙瘴氣 空汙紫爆全台最差

2018-02-18 23:00

鏞鏞媽：當個帥氣媽、性感老婆 最大前提就是不嘮叨！

2018-02-18 08:00

今日星座運勢／天蠍 桃花飆升 有機會遇見心儀對象

2018-02-19 00:00

貝里告別Burberry 彩虹貫穿全場

2018-02-18 17:25

清潔員衝上車 馬上拿出小圓鏡

2018-02-18 12:00

晴暖好天氣持續到明天 西部空氣品質不佳

2018-02-18 08:56

威力彩今晚開獎 頭獎上看6.3億元

2018-02-18 22:57

列車到站等待折返的黃金10分鐘...高鐵快手是怎麼辦到的？

2018-02-18 12:00

家裡汪星人不聽話？ 訓犬師建議從散步做起

2018-02-18 10:11

備品整備 推車賣出最多的是這瓶水

2018-02-18 12:00

教養衝突經常上演？用故事營造和諧親子關係

2018-02-18 08:00

初三走春 雲嘉南高屏空氣品質不佳

2018-02-18 14:38

我見我思／生女兒不遺憾

2018-02-19 06:00

草莓產量增3倍 智慧溫室科技對抗天候

2018-02-18 09:08

心情點滴／我家愛請客

2018-02-19 06:00

趕不上垃圾車 在家自製堆肥回收廚餘

2018-02-18 10:15

廚餘回收 菜市場社區大樓成三不管地帶

2018-02-18 10:22

年年有餘！ 惜福料理菜單 讓年菜食材華麗變身

2018-02-19 00:00

童年記憶／懷念那充滿溫度的年

2018-02-19 06:00

貓奴注意！ 三建議營造喵星人快樂空間

2018-02-18 10:17

好天氣後遺症 高屏空品恐有紅害

2018-02-18 22:41

廚餘無去處 環署：設生質能廠克服問題

2018-02-18 10:09

大肚溪燒雜草 害彰化空汙紫爆

2018-02-18 22:35

解答對古典音樂的好奇 愛樂實驗室上線

2018-02-18 16:24

探尋自我認同 諾獎得主賽珍珠遺稿在台出版

2018-02-18 15:28

毛小孩相處之道 北市推免費課程

2018-02-18 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top