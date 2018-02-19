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我見我思／生女兒不遺憾

2018-02-19 06:00聯合報 彗心

前陣子的女藝人離婚風波，有一說是基於無法生育，甜美的愛情與數年的婚姻，竟因此毀於轉瞬。關於這點我頗有感觸，倒不是情況相同，而是因為夫家是個守舊的大家族，認為媳婦一定得生兒子才行。

雖說現今大眾多半知曉決定性別的染色體是出自男性身上，但三十多年前的鄉下，相關知識還未那麼普及。頭兩胎生下女兒的我倍感壓力，許多苦差事也因此落到頭上，甚至坐月子都無法好好休息。

懷上第三胎，得知還是女兒後，耳聞有長輩希望我別生下來，但我怎麼會肯！那是我身上的一塊肉，我懷了她，既不是過錯更不是為了誰，一切都是緣分。

小女兒出生後，我想方設法讓丈夫北上工作，以免孩子們被親戚冷眼相待。離鄉背井的過程艱難萬分，甚至興起離婚的念頭，但總歸是熬了過去。現在，家裡開了間小餐館，女兒們也都陸續畢業，找到好工作與好人家。

逢年過節回鄉時，總會聽到兄嫂的兒子們朝老家伸手要錢，昔日備受寵愛的他們像是太晚離巢的鳥兒，飛得不遠也不敢飛得太高。默默聽著長輩的怨言，望著三個可愛女兒的我十分慶幸，她們的乖巧與體貼是我工作一天後最大的慰藉。我總是想，要是我能賺多一點錢投資她們，她們肯定能更傑出的吧？但女兒們似乎都看出我的懊惱，一個個勸我不要過於鑽牛角尖。

我以有如此美好的一家五口為榮，兒子也好、女兒也好，最重要的還是我們的心態，不是嗎？

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