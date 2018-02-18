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歡慶佳節／福氣臨門旺旺來

2018-02-18 00:00聯合報 郎英

圖／Dofa
圖／Dofa
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農曆春節的重頭戲就是大掃除和團圓飯。以前孩子在家，人手多可差遣，眼下只剩一雙手腳，想奮戰塵垢、萬象更新，得提前上陣打延長賽，每天做一些些，每日更新一點點。

房舍除舊布新是一定要的，圍爐年菜也打算變些新奇口味兒，新年新氣象嘛。傳統菜式不只嘴巴吃膩，心血管也油膩膩的，全家原本就懶於運動，巧思一桌素菜輕食，照樣能好運旺來。

一願「久香長壽」，新春佳節水餃是不可或缺應景菜色，除夕吃餃子有「更歲『交子』（跨子時進正月初一）」的涵義，形如元寶又取「招財進寶」的意味，所以餃子餡可是門學問喔，吃啥餡得啥願！茴香和韭菜都是冬季時蔬，營養豐富又幫助消化，把它們切碎，拌上木耳絲、薑末當餡料，保證天天留「香」、長壽久「久」。

二祝「翻紅大發」，花椰菜正值盛產期，家中老爺、小子都愛吃綠花椰，形如花朵，再搭配紅通通的牛番茄，讓新的一年翻紅大發。

三盼「蒸蒸日上好彩頭」，將地瓜切小塊、香菇切細絲、青蔥切碎花備用，把白蘿蔔、胡蘿蔔刨長絲拌上胡椒鹽與太白粉，再取蘿蔔絲包住地瓜塊和香菇絲，輕揉成小球狀，紅白丸球相間擺入電鍋蒸煮，蒸熟後在表面撒些蔥花。一口咬開，金黃飽滿日出乍現，好看又好吃。

四祈「平安幸福」，杏鮑菇與蘋果切小丁、南瓜切薄片、蔥白與蒜頭切末，先爆香蔥蒜，再放入杏鮑菇和南瓜，炒到熟透後加入蘋果丁拌勻，倒入醬油和少許糖調味，鹹中帶甜，又香又脆很下飯。

五求「甜蜜圓滿」，家人不愛喝湯，除了飯後水果擺柑橘陣（大「吉」大利），煮一鍋清淡甜湯，去味潤喉，共度「甜蜜、圓滿」的美好人生。將芋圓煮熟後撈出待涼，另起一鍋放入桂圓、紅棗、枸杞和黑糖水同煮，烹煮約二十分鐘後加入熟芋圓，攪拌一下即可享用。

春節年菜，還吃大魚大肉嗎？珍惜自己愛惜健康，來頓養生蔬膳，讓身體輕輕鬆鬆過好年，心靈齊樂招福氣。

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