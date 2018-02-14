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你有過年焦慮症嗎？五招讓你破涕為笑！

2018-02-14 14:00聯合新聞網 BabyHome

圖片來源／pixabay
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【文‧攝影：武美齡】

你知道許多人都有過年焦慮症嗎？每到年節假期，最忙碌的就是媽媽們了，除了有忙不完的大掃除、準備團圓飯，還要做好心理準備面對親友們連環問題。精神科醫師將教大家五招小撇步與簡單舒展運動，紓解因年節到來而緊繃的情緒。

過年前夕，許多人開始會有緊張焦慮、失眠的情況，身心科醫師黃偉俐表示，台灣有10～20%的人患有焦慮症，目前市面上按摩SPA店越來越多，就跟焦慮症患者常見的肩頸緊繃情況有關。

黃醫師說明，焦慮症可能會有頭痛、頭暈、喉嚨卡卡、胸悶、心悸、睡不好等現象，且台灣失眠者有600萬人，更有200萬人長期服用安眠藥，但服用安眠藥就像拿一根棒子把自己敲昏！醫師建議失眠者該如何治根，最重要的還是要讓腦神經放鬆，進入自然睡眠的狀態。

那麼我們該如何用健康自然的方法，掃除過年焦慮症呢？快來試試以下五招小撇步！

1.腹式呼吸法

一般人習慣用「胸式呼吸」，透過肋骨往外擴張來吸氣，而「腹式呼吸法」是從鼻子吸氣，並想像肚子裡有個氣球慢慢鼓脹起來；吐氣時用嘴巴長長地吐氣，讓橫膈膜與橫膈腹壁肌往下移動，可按摩內臟，也可調節自律神經。

黃醫師分享，媽媽做完大掃除、煮完年夜菜，不妨坐下來休息喝杯水，並做腹式呼吸法讓自己好好放鬆。首次嘗試腹式呼吸者，可用以下的方式來進行較為容易：

‧找個椅子坐下，且臀部僅坐椅子的三分之一。

‧身體往前傾，手往下環抱，此動作將可強迫身體進行腹式呼吸。

‧腳與膝蓋成90度角。

‧用鼻吸氣，以口吐氣用，且吸氣時頭不可抬起，因抬頭容易變成胸式呼吸，不抬起則可自然進行腹式呼吸。

‧不要心急，慢慢的吸吐，且讓頭和肩膀都放鬆。

‧進行5到10分鐘即可，起身時可能會頭暈須多加留意。

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過年出遊長途坐車或遇到塞車容易腰酸背痛或焦慮，也可進行腹式呼吸，讓你筋骨不痠痛！

2.熱敷紓壓：

過年假期許多人手機、平板不離身，到哪裡都可以低頭滑一下，或親朋好友長時坐著間打牌，容易引起眼睛乾澀疲勞、頸部不適。醫師建議給予眼睛及肩頸熱敷，消除疲勞及不適感，能減緩出現身心憂鬱等症狀。

3.放風箏舒展法：

‧想像有五條線拉著自己，一條拉住頭的後方、兩條線拉住手、另兩條拉住腳，讓身體呈大字型，並吸氣。

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‧吸完後放鬆吐氣回到一般站姿，準備下一個動作。

‧第二次吸氣並準備讓身體往下。

‧吐氣並想像地吸引力將自己的頭、手都往下拉，並輕微的晃動，待氣都吐完了再起身。

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4.幽默以對，不懼答：

遇到親朋好友問到尷尬或自己不想回答的問題時，你可以……

‧可以輕鬆帶過，再轉而聊到一些時事新聞。

‧主動開啟另一話題，掌控聊天的主題。

‧如真的不想回答，不妨試著婉轉的說出感覺，不失禮節又可避免談論自己的隱私。

5.切莫諱疾忌醫，及早發現及早治療：

許多焦慮症患者不願承認罹患精神疾病，或不願接受治療。透過心理治療能提供許多幫助，協助患者處理心理問題，減輕負面想法，因此不論是自身或身邊的親友如有焦慮症情況，一定要提早就醫。

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