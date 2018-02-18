心情點滴／逆轉順的泡菜人生

2018-02-18 00:00 聯合報 林麗鳳



去年買了兩瓶朋友為街友圍爐募款的自製愛心泡菜，隔天晚餐，我和外子滿心期待夾起泡菜往嘴裡送。哇！額頭冒汗，整個口腔都是辣味，接著胃部開始灼熱。

對於不習慣吃過辣食物的我們，實在很難繼續下嚥。但剩下的泡菜不好意思拿去送人，丟掉又可惜，便把它擺進冰箱，心想發酵食品應該不會那麼快壞掉吧。一轉眼，泡菜在冰箱裡從去年冬天住到今年冬天，我決定和它決戰。

忐忑地將泡菜從冰箱拿出來，用筷子夾了一條，咦，沒有特別的異味，反而有一股香氣呢！刀子輕輕一劃，發現山東白菜的梗已經變軟，我暗暗祈禱，希望它是可以入口的。

開飯後，一嚼，嘿！不會那麼嗆辣了，忍不住連吃幾口。我和外子驚喜推敲，可能是泡菜中的微生物經過一段時間的沉澱轉化，讓它變得順口。

剛做好的泡菜又辣又嗆，彷彿年輕時的我們，喜愛自由，充滿自信和理想，不知世道的辛苦，一直衝衝衝；但經過歲月的淬鍊，如同靜置了一段時間的泡菜，到了中年以後學會低頭，謙卑地向生命臣服，也變得溫順和諧。

時間讓人成長、成熟，在容器內持續發酵的泡菜也是。我將這罐可口的泡菜做了不同的料理，泡菜銀芽肉絲、泡菜豆腐鍋、泡菜蝦仁煎餅、泡菜火鍋等，不再束之高閣，而是好好享用這遲來的美味。