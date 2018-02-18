親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

心情點滴／逆轉順的泡菜人生

2018-02-18 00:00聯合報 林麗鳳

去年買了兩瓶朋友為街友圍爐募款的自製愛心泡菜，隔天晚餐，我和外子滿心期待夾起泡菜往嘴裡送。哇！額頭冒汗，整個口腔都是辣味，接著胃部開始灼熱。

對於不習慣吃過辣食物的我們，實在很難繼續下嚥。但剩下的泡菜不好意思拿去送人，丟掉又可惜，便把它擺進冰箱，心想發酵食品應該不會那麼快壞掉吧。一轉眼，泡菜在冰箱裡從去年冬天住到今年冬天，我決定和它決戰。

忐忑地將泡菜從冰箱拿出來，用筷子夾了一條，咦，沒有特別的異味，反而有一股香氣呢！刀子輕輕一劃，發現山東白菜的梗已經變軟，我暗暗祈禱，希望它是可以入口的。

開飯後，一嚼，嘿！不會那麼嗆辣了，忍不住連吃幾口。我和外子驚喜推敲，可能是泡菜中的微生物經過一段時間的沉澱轉化，讓它變得順口。

剛做好的泡菜又辣又嗆，彷彿年輕時的我們，喜愛自由，充滿自信和理想，不知世道的辛苦，一直衝衝衝；但經過歲月的淬鍊，如同靜置了一段時間的泡菜，到了中年以後學會低頭，謙卑地向生命臣服，也變得溫順和諧。

時間讓人成長、成熟，在容器內持續發酵的泡菜也是。我將這罐可口的泡菜做了不同的料理，泡菜銀芽肉絲、泡菜豆腐鍋、泡菜蝦仁煎餅、泡菜火鍋等，不再束之高閣，而是好好享用這遲來的美味。

火鍋募款街友
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

夫妻之間／思念總在別後開始

2018-02-18 00:00

歡慶佳節／福氣臨門旺旺來

2018-02-18 00:00

呂秋遠：過年是情感勒索高峰期

2018-02-17 07:21

年節回憶／貼春聯

2018-02-17 00:00

美味記憶／臘魚的滋味

2018-02-17 00:00

春節點滴／追歷史劇過人文年

2018-02-17 00:00

發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55

翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼

2018-02-15 12:00

溫馨記憶／午夜的團圓飯

2018-02-15 00:00

心情點滴／長年菜之味

2018-02-15 00:00

歡慶佳節／故鄉音緣

2018-02-15 00:00

你有過年焦慮症嗎？五招讓你破涕為笑！

2018-02-14 14:00

過年防孩子走失 兒盟呼籲多教、多記、立即請求協尋

2018-02-14 12:44

過年不能做哪些事？長輩沒教但你一定要知道的年節禁忌

2018-02-14 08:00

男友擅自幫忙包紅包做面子 女友怒批「虛偽」

2018-02-13 18:20

有條件的愛讓人窒息 如何面對情緒勒索？

2018-02-13 16:22

最恐怖的工作是做人媳婦？已婚婦女搶春節排班

2018-02-13 13:24

不科學！懇親新兵的女孩太美 辣媽貼文大方回應

2018-02-13 11:56

過年長輩問候生存指南 必備句型「是是是我會參考」

2018-02-13 08:50

明天情人節！ 戀愛使人「鬼遮眼」有科學根據

2018-02-13 03:48

情侶吵架有「九一定律」 專家：渴望被關注

2018-02-12 20:06

網友過年想值班領雙倍薪 父一席話「薪水多少爸爸包給妳」

2018-02-12 15:47

這個女子／粉紅人妻周品妤 不被打倒的人生

2018-02-11 01:22

公婆硬凹初四才回娘家 只因要媳婦陪親友團出遊

2018-02-10 14:05

家有3千金！產後創嬰幼品牌 媽媽也能繼續追夢

2018-02-10 08:00

賞文迴響／我是晨光爸爸

2018-02-10 07:12

生活見聞／把溫暖送出去

2018-02-10 07:11

年關壓力大！孝親紅包平均9388元 佔月薪四分之一

2018-02-09 11:40

2018寒假全台免費親子活動、展覽 省荷包這樣玩

2018-02-09 08:00

生活點滴／不能說的秘密

2018-02-09 06:00

賞文迴響／同理生理衰老的無奈

2018-02-09 06:00

深夜女子公寓了料理習作／生活在慢食發源地：在地消費

2018-02-09 06:00

女人回娘家有錯嗎？三個委屈心聲老公聽見沒

2018-02-08 11:12

心情點滴／最後一杯咖啡

2018-02-08 06:00

親子手牽手／斷捨離，讓物品隨著孩子新生

2018-02-08 06:00
看更多

熱門文章

把握好天氣！下周將轉濕冷 強度恐達冷氣團等級

2018-02-17 07:04

2千萬開運發財金刮刮樂 首個大獎竹北帥熟男刮出

2018-02-17 16:38

呂秋遠：過年是情感勒索高峰期

2018-02-17 07:21

包牌客集資40萬 初一中7注大紅包抱走550萬元

2018-02-17 09:46

初二大樂透、春節大紅包、今彩539、大福彩獎號出爐

2018-02-17 20:56

5尊彌勒佛對我笑 刮出2千萬元想環遊世界

2018-02-17 12:24

初三、初四好天氣 高溫有機會飆逾30度

2018-02-17 12:51

初二大樂透摃龜 初三頭獎上看1.7億元

2018-02-17 22:03

殺破狼周運勢／白羊過年偏財運超好 處女旅行運佳

2018-02-18 00:00

竹北鴻運發開出2千萬刮刮樂大獎 中獎人買鞭炮一同慶祝

2018-02-17 19:05

初一大樂透1注獨得 119注拿到春節大紅包

2018-02-17 16:23

走春省荷包 台塑汽油下週大降6角

2018-02-17 18:27

下午各地好天氣！吳德榮：初五北部恐變天

2018-02-17 10:40

統帥旁彩券開大獎 地震震出百萬大紅包

2018-02-17 20:17

過年買彩券幸運中獎 要課稅嗎

2018-02-17 18:27

夫妻之間／思念總在別後開始

2018-02-18 00:00

初二回娘家 台北車站有聽覺的驚喜

2018-02-17 16:39

每小時餵奶不嫌累 只求小穿山甲活下去

2018-02-17 10:53

不會置身事外！天生俠義精神的主星

2018-02-17 08:00

心情點滴／逆轉順的泡菜人生

2018-02-18 00:00

別再說過年愛當懶骨頭 近5成民眾愛運動

2018-02-17 14:34

國賓大飯店年菜食譜／雞湯雜菜粉絲煲 清甜蔬菜解油膩

2018-02-14 12:17

今日星座運勢／天秤 謙虛學習與人交流 幸運指數升

2018-02-18 00:00

茂谷柑助消化、解油膩 烤過再吃不畏寒

2018-02-17 10:24

歡慶佳節／福氣臨門旺旺來

2018-02-18 00:00

國賓大飯店年菜食譜／XO醬好采頭 醬香皮酥好開胃

2018-02-14 12:19

托圓仔的福 北市動物園「明星」變多了

2018-02-17 11:02

狗年行大運 教好牠才是稱職的狗主人

2018-02-17 11:31

歡慶狗年 各國應景推出狗年主題刮刮樂

2018-02-17 17:28

八年級生創「浪犬博士」 助領養人尋真命天狗

2018-02-17 09:54

一代茶王私宅 「宋居」低調迎旅人

2018-02-17 23:34

首個2千萬刮刮樂 竹北刮出

2018-02-17 23:32

春節買氣旺 大樂透連2天開頭獎

2018-02-17 23:34

初二回娘家 北部偏涼、中南部晴朗溫暖

2018-02-17 10:10

瑞龍瀑布正式營運！ 南投竹山走春新亮點

2018-02-14 10:00

不只遊憩 台北市立動物園肩負保育使命

2018-02-17 10:52

台塑汽油 下周降6角

2018-02-17 23:40

大叔排尿不順 小心急性尿滯留！

2018-02-18 03:30

保育動物數量少 完成配對需數年

2018-02-17 10:56

唐鳳攜喜憨兒拜年 旺福祥瑞幸福共好

2018-02-17 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top