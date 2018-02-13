最恐怖的工作是做人媳婦？已婚婦女搶春節排班

上班族示意圖，非本文所指搶春節排班已婚女性。每到新的一年，許多公司就會出現許多已婚婦女搶著預約除夕、初一值班的情況。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影 分享 facebook

春節即將到來，除了返鄉車票難搶，許多已婚婦女更紛紛搶除夕與初一排班，你想過為什麼嗎？讓性別觀察告訴你。

近期看到新聞，「已婚婦女狂搶春節排班 他問：要留先生一人過年？」除夕與初一成了已婚婦女搶排班的黃金時段，潛訊息明顯——過年時節，做個工作者，比做個媳婦容易。工作起碼有勞動上限，媳婦可是全年無休。

網友現身說法，

「你家沒分，別人家可分得清楚！一堆長輩不會叫女婿做事的但叫媳婦做事，使喚媳婦倒是蠻順口的。」

「除夕初一上班，不用洗碗，不用看婆婆、大姑、小姑臉色。」

「上班比應付老公的爸媽親戚輕鬆呀。」

「有人家庭傳統的，年夜飯都媳婦在煮，旁人吃得笑呵呵。」

人人都懂媳婦苦，嫁進夫家，成了夫家的人，要扛的責很多，春節更是情感與家務勞動的高峰，要以和為貴，有苦往心裡吞。已婚婦女心裡糾結，只想在初二回家，好好做個女兒。

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明明是團圓的一天，回家的心情居然感覺這麼遠。

過年，可以是極好的傳統翻轉時刻

IKEA 為春節拍攝的廣告《大過年 小改變》，挨了很多罵，同時也很精準地體現了媳婦困境。

畫面裡，媳婦與婆婆的互動入鏡。媳婦切菜、拿鍋鏟、戰戰兢兢求教婆婆意見，婆婆一旁指點、努努嘴巴示意，最後拿過鍋子洗，「鍋子趁熱才好洗」。或許婆婆是好意，想讓媳婦休息先端菜上桌，但也有觀者看了覺得不寒而慄，質疑這是民國幾年的廣告。

有人留言，這就是臺灣家庭的現況，只是殘酷的被搬上桌而已；有人問，下廚的經常是女人，缺席的男性角色都去了哪，在外看電視嗎？有人酸溜溜地說，現在才沒有這種乖巧聽話的媳婦。

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一個留言，一種表態，臺灣家庭確實不是鐵板一塊，裡頭有百態萬千。

有的家庭，婆媳互動不見得體現僵化的權力關係，也有媳婦霸氣，一人樂下廚，覺得廚房就像自己的舒適圈；

有的家庭，下廚房的不是婆媳，也有先生的積極現身與各司其職的角色分配，甚或邀請小朋友洗菜備料，參與生產流程；

有的家庭，索性誰也不必勞動了，集體外出用餐，或是訂年菜回家團圓，省下備菜心思，更有心情關懷家人。

關於過年，我聽過許多例子，一個年節，其實有很多種過法，更可以是很好的傳統翻轉與重塑時刻。家之所以為家，正是因為人活生生地在裡頭，有權提出自己的感受，有權反思規則是否不合時宜了，共創更讓人舒服的家庭傳統。

家之所以為家，不該是因為規範，而該是因為裡頭活著的人。

於是比起咎責，比起無奈，比起憤怒，我們要認真去想，家庭裡的什麼原因，把已婚婦女往外推，讓她寧可選擇春節排班，也不願意回家？而家庭能夠一起做什麼，讓每個人回家的距離都變得更近？

這年頭，物理距離因為交通便利縮短了，更該努力的卻是心的距離。

情緒勞動誰買單？終於被看見價值的職場環境

我提出一種可能，已婚婦女之所以選擇春節加班，除了是為逃避「高壓」的家庭環境，也可能是因為同樣是勞動，職場環境的勞動，辛苦得有「價值」，至少有獎金可拿——她看得見自己的付出，換來的是什麼。

美國社會學家 Arlie Hochschild 在 1979 年，以美國達美航空空服員的勞動經驗為基本，提出「情緒勞動」（emotional labor）概念，強調心力付出也是勞動，更是一種耗損，卻沒有相應的衡量機制。

情緒勞動／情緒勞務 emotional Labor 美國社會學家 Arlie Hochschild 比較了空服員（特別是女性空服員）和男性的討債收費員的情緒勞動工作，發現女性空服員被訓練透過外貌、微笑與同理心，讓乘客滿意服務；而男性討債收費員則必須以脅迫姿態與面子工夫，來完成工作目標。情緒勞務概念，其實可以更廣泛地應用在分析社會諸多的社會現象。 參考資料：性別教育小詞庫

Arlie Hochschild 的模型以工作為例，但家庭裡尤是，愛的勞動難以度量，又反覆被加諸道德高度，春節這日，媳婦的照顧範疇從家庭擴及家族，媳婦難為，其中還有親戚角力得照顧，比的是手腕，還有誰付出的時間心血多。

在【性別觀察】月薪嬌妻，家務工作這麼累為何沒錢拿？ 一篇裡，我們曾以日劇《月薪嬌妻》為題，探究家務勞動本質，並介紹女性主義者曾提出的「家務勞動工資」概念，同時不忘附上凱茜·維克斯 （Kathi Weeks）的挑戰——「家務有給」是否可能固化並擴大社會性別的勞動分工？

無論如何，我想在「家務有給」或「家務有價」之前，我們能做更多的，其實是肯認勞動者（無論是媳婦或是婆婆，或是其他人）的付出，給予其應有的掌聲，給予其應備的援手，給予其應得的關懷，而不是把家庭角色的分派或僵化的性別預設，通通視為理所當然。

已婚婦女搶春節排班，可以是無聲的抗議，也可以是前衛的翻轉。職場也有另一種團圓，這群在家庭裡找不到價值的女人，在職場裡終於看見了自己，終於被肯定了價值。

這麼一想，突然覺得，今年春節，我們能做的還有好多好多。

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經濟學家說，經濟學是一門關於自利的科學，人人按照自私欲望行動。

可是，這份自私的自由，卻是女性的禁忌。女性被分配到的工作是照料他人，不是追求自己最大的利益。所以當女人不想擔負照顧責任，比起男人，她更容易被指稱為自私。

經濟學若是關於自利的科學，那麼，女性的位置在哪裡，女性有權追求自利嗎？女人長久以來，燒飯做菜洗碗洗衣，支援男人專心致志從事自利經濟，如果主婦們都罷工了，這個向來不算入女人的經濟體制，還能運行嗎？——女人迷編輯 婉昀

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【性別觀察】最恐怖的工作是做人媳婦？已婚婦女搶春節排班