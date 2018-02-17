美味記憶／臘魚的滋味

2018-02-17 00:00 聯合報 魏德瑜



圖／PPAN 分享 facebook

前些時候，趁著天氣乾冷，老公一大早就趕去市場買魚，返家後把整條魚剖開抹上鹽，喜孜孜地在前陽台架起橫桿，掛上四條鱸魚，外加一條海鰻，迎著冬日暖陽，開始做臘魚囉！

在台北濕冷的冬日做臘魚？聽來像是一件不可能的任務！不過，自從前年搬到這間坐北朝南的屋子，老公多年的夢想終於成真。新居前後陽台都有紗窗隔絕蚊蠅，又有遮雨棚擋雨，是個小而美的理想場地。去年冬天我們初次嘗試，上午將一桿子的魚放到前陽台曝曬，下午再移到後陽台吹北風，大約一個星期就成了。一條條風乾的魚，封住鮮味，正如封藏的記憶，回甘在心頭……

臘魚，是掛在老公心頭的童年舊事。他提起公公早年駐防外島，島上海風凜冽、漁獲新鮮，父親曾做一些臘魚返台時帶回家，婆婆拿來燜五花肉，據說滋味妙透了！兄姊們都吃過，唯獨他這個當時才九個月大的么兒沒吃著，後來公公也沒機會再做了。如今公婆早已過世，這事隱然成為他心中愈來愈強烈的想望。

去年得償宿願，老公興奮地送去請兄姊品嘗，大夥兒都嘖嘖稱奇，不敢相信沒吃過臘魚的么弟竟然能成功複製出父親的味道。今年我們預備多做幾條臘魚、多蒸幾籠蘿蔔糕，送給親友過好年。蒸蒸日上，年年有餘。

做臘魚時，屋裡彌漫著淡淡的魚香，蘊釀著食材由新鮮轉為醇厚的奇妙變化，有北風和冬陽的冷暖交錯、有日夜與時光的累積沉潛，過程急不來，也疏忽不得，我們夫妻倆同心協力，小心伺候，好味道需要天時地利人和的加持。昨天老公下廚烹調今冬第一鍋臘魚燜五花肉，食材彼此調和，相得益彰，細細咀嚼，回味無窮。

感謝上帝賜給我一個廚藝佳、又顧家的好老公。口裡吃著這道有歲月記憶的家常菜，心中充滿無盡的感恩。