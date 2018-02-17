年節回憶／貼春聯

2018-02-17 00:00 聯合報 李月治



兒時，小孩子最期盼的就是過年了。春節期間，媽媽忙著殺雞宰鴨準備拜拜，爸爸則忙著打掃環境，小孩跟著湊熱鬧幫忙跑腿、撿菜、端碗盤、燒金紙，或者蒐集雞毛鴨毛拿去變賣換零嘴。爸媽不識字，所以有件正事非得由我們這些孩子完成不可，那就是貼春聯。

當時鄉下貼的春聯可沒有現今市面上各式各樣、彩色燙金的春聯，必須買紅紙自行裁剪出合適的大小，然後拜託村中的教師幫忙寫字。當時人人都窮，沒錢購買膠水、雙面膠這種東西，用來貼春聯的漿糊也得自己做。

媽媽用地瓜粉或樹薯粉加入一定比例的水，再加些煮好的米飯攪拌後下鍋勾芡，這時就必須掌握好火候，煮太久會變熟，太快離火則黏性不夠，要調和出合適的黏度，全靠經驗。

我捧著裝滿漿糊的碗公和刷子，跟在拿著春聯的哥哥背後當小幫手。貼大門時，哥哥必須站在椅子上，撕掉舊春聯，把紙屑清乾淨，然後拿刷子把漿糊刷在門上，再貼上新春聯。有時我會在旁邊喊著：「歪了歪了！」哥哥就會移一下角度，把春聯貼正。貼完大門再貼家裡，那時沒有冰箱，菜櫥要貼「山珍海味」，米缸要貼「五穀豐登」，至於豬舍和牛舍一律貼上「六畜興旺」。豬舍裡的豬隻瞧見我們，以為是送食物來了，高興地迎出來，發出嚄嚄的叫聲，非常逗趣。

貼完春聯，整個家頓時煥然一新。印象最深的是，不只我們可以領到壓歲錢，老鼠也有，叫「老鼠分錢」；就是從米缸裡抓一些米撒在老鼠常出沒的地方，讓老鼠過年也能大快朵頤，不用偷偷摸摸。

媽媽說過年就是要慷慨大方，萬物同樂，對小動物當然也不例外。只是老鼠精得很，通常不吃撒在地上的米粒，倒是會偷偷跑去吃堆在角落裡的地瓜，或鑽進廚餘桶和豬爭食物。平素遇到鼠害時，困擾不已的媽媽會使用老鼠藥，過年時卻放任牠們跑來跑去，想起來真的很好笑。

這些年，我總是特別懷念鄉下老家的過年，那樣的樂趣無窮，教人回味。