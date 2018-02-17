春節點滴／追歷史劇過人文年

2018-02-17 00:00 聯合報 鍾邦友



每逢過年，最怕人擠人，我們家不吃大餐、不逛街、不踏青，就宅在家看電視，但看的可不是千篇一律的賀歲綜藝節目或插科打諢的搞笑電影，而是全家皆愛的歷史劇。

平時我們甚少看電視，但趁著漫長假期，選擇兩三齣高評價的歷史劇，配合兩個兒子的學校課程，搭上劇集的時光列車，或置身波瀾壯闊的大時代場景，揣摩英雄豪傑的金戈鐵馬、雄姿英發；或在簾捲西風、深閨幽怨裡，解讀男女主角的愛恨情仇；時而涉獵醫藥、律法、制度、儀典、文學的各種專業內容涵泳中，陪伴孩子共同成長。

佳劇如好書，值得細究品味再三，像之前我們看《瑯琊榜》，發現故事內容雖為杜撰，但是人物講求的排名，正與歷史課本中魏晉南北朝講求人物品評的「九品中正制」相互連結；《女醫明妃傳》裡身陷囹圄的醫女談允賢就地取材，以指甲、雞糞等看似汙穢之物製藥，讓我們與劇中人物同感驚異，更想進一步弄清楚有否醫理根據；而《亂世豪門》中有關丘逢甲、唐景崧等的人物刻畫，又激起學習中國史的我與以台灣本土史為宗的兒子們不同路線的史觀交鋒，就算關上電視，我們仍積極上網、翻閱史籍，讓真理愈辯愈明，寓教於樂莫過於此。

天增歲月人增壽，在今年春節假期中，我們全家仍要沉浸在充滿歷史芬多精的人文洗禮中，不只長年紀，也能增添不少智慧呢！