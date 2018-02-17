親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

春節點滴／追歷史劇過人文年

2018-02-17 00:00聯合報 鍾邦友

每逢過年，最怕人擠人，我們家不吃大餐、不逛街、不踏青，就宅在家看電視，但看的可不是千篇一律的賀歲綜藝節目或插科打諢的搞笑電影，而是全家皆愛的歷史劇。

平時我們甚少看電視，但趁著漫長假期，選擇兩三齣高評價的歷史劇，配合兩個兒子的學校課程，搭上劇集的時光列車，或置身波瀾壯闊的大時代場景，揣摩英雄豪傑的金戈鐵馬、雄姿英發；或在簾捲西風、深閨幽怨裡，解讀男女主角的愛恨情仇；時而涉獵醫藥、律法、制度、儀典、文學的各種專業內容涵泳中，陪伴孩子共同成長。

佳劇如好書，值得細究品味再三，像之前我們看《瑯琊榜》，發現故事內容雖為杜撰，但是人物講求的排名，正與歷史課本中魏晉南北朝講求人物品評的「九品中正制」相互連結；《女醫明妃傳》裡身陷囹圄的醫女談允賢就地取材，以指甲、雞糞等看似汙穢之物製藥，讓我們與劇中人物同感驚異，更想進一步弄清楚有否醫理根據；而《亂世豪門》中有關丘逢甲、唐景崧等的人物刻畫，又激起學習中國史的我與以台灣本土史為宗的兒子們不同路線的史觀交鋒，就算關上電視，我們仍積極上網、翻閱史籍，讓真理愈辯愈明，寓教於樂莫過於此。

天增歲月人增壽，在今年春節假期中，我們全家仍要沉浸在充滿歷史芬多精的人文洗禮中，不只長年紀，也能增添不少智慧呢！

電影春節
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32

年節回憶／貼春聯

2018-02-17 00:00

美味記憶／臘魚的滋味

2018-02-17 00:00

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55

翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼

2018-02-15 12:00

溫馨記憶／午夜的團圓飯

2018-02-15 00:00

心情點滴／長年菜之味

2018-02-15 00:00

歡慶佳節／故鄉音緣

2018-02-15 00:00

你有過年焦慮症嗎？五招讓你破涕為笑！

2018-02-14 14:00

過年防孩子走失 兒盟呼籲多教、多記、立即請求協尋

2018-02-14 12:44

過年不能做哪些事？長輩沒教但你一定要知道的年節禁忌

2018-02-14 08:00

男友擅自幫忙包紅包做面子 女友怒批「虛偽」

2018-02-13 18:20

有條件的愛讓人窒息 如何面對情緒勒索？

2018-02-13 16:22

最恐怖的工作是做人媳婦？已婚婦女搶春節排班

2018-02-13 13:24

不科學！懇親新兵的女孩太美 辣媽貼文大方回應

2018-02-13 11:56

過年長輩問候生存指南 必備句型「是是是我會參考」

2018-02-13 08:50

明天情人節！ 戀愛使人「鬼遮眼」有科學根據

2018-02-13 03:48

情侶吵架有「九一定律」 專家：渴望被關注

2018-02-12 20:06

網友過年想值班領雙倍薪 父一席話「薪水多少爸爸包給妳」

2018-02-12 15:47

這個女子／粉紅人妻周品妤 不被打倒的人生

2018-02-11 01:22

公婆硬凹初四才回娘家 只因要媳婦陪親友團出遊

2018-02-10 14:05

家有3千金！產後創嬰幼品牌 媽媽也能繼續追夢

2018-02-10 08:00

賞文迴響／我是晨光爸爸

2018-02-10 07:12

生活見聞／把溫暖送出去

2018-02-10 07:11

年關壓力大！孝親紅包平均9388元 佔月薪四分之一

2018-02-09 11:40

2018寒假全台免費親子活動、展覽 省荷包這樣玩

2018-02-09 08:00

生活點滴／不能說的秘密

2018-02-09 06:00

賞文迴響／同理生理衰老的無奈

2018-02-09 06:00

深夜女子公寓了料理習作／生活在慢食發源地：在地消費

2018-02-09 06:00

女人回娘家有錯嗎？三個委屈心聲老公聽見沒

2018-02-08 11:12

心情點滴／最後一杯咖啡

2018-02-08 06:00

親子手牽手／斷捨離，讓物品隨著孩子新生

2018-02-08 06:00

生活的風景／原來烏桕這麼美

2018-02-08 06:00

孩子反應難理解？關鍵在7歲前「感覺統合」的發展過程

2018-02-07 12:57

別再笑他們了！這十個胖子才有的優點讓人超羨慕

2018-02-07 11:26

生活點滴／兩岸姊弟情

2018-02-07 06:00
看更多

熱門文章

誰說初一不能回娘家？ 民俗專家：過時禁忌

2018-02-16 10:15

發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32

今晚大樂透頭獎1億又單注獨得 獎落北市

2018-02-16 22:00

北台今降7度！初五開工冷氣團來襲 低溫下探13度

2018-02-16 15:14

彩券高額中獎人面相公開！圓臉、濃眉都上榜

2018-02-16 10:34

初一走春台中新景點 后里棒棒糖花海綻放美景

2018-02-16 10:07

「超衰」業務員買福袋轉運 竟中獎值最高百萬名車

2018-02-16 19:40

初二降雨北部濕涼 中南部日夜溫差大

2018-02-16 20:35

影／「財神爺抵在！」基隆彩券行開出1.6億買氣旺

2018-02-16 12:53

風生水起．金狗報喜／富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 00:00

初一各地晴朗好天氣！7:34花蓮規模3.8有感地震

2018-02-16 07:00

來台自由行旅客增加！她說最迷人的2大原因

2018-02-16 13:49

7時34分花蓮規模3.8地震 宜花4級

2018-02-16 07:50

微弱鋒面今天下午報到！東北部有短暫雨 高溫降4-5度

2018-02-16 11:24

百貨福袋最強運得主 這家人連兩年開走汽車大獎

2018-02-16 17:10

就是狂！為排百貨福袋 她苦排11天終獲大獎

2018-02-16 17:49

影／忠犬小八的故鄉 靠秋田犬振興當地觀光

2018-02-16 09:30

繪台灣加油風景圖網瘋傳 日藝術家：用能力所及加油

2018-02-16 11:13

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

阿公胃痛忍月餘 竟是胃裡卡了1根鈣化的碎骨頭

2018-02-16 08:47

連假賞花趣！ 2018寒假全台花季懶人包

2018-02-16 08:00

SOGO金飾福袋超搶手 有人為它「連續12年報到」

2018-02-16 20:05

大樂透第107015期及春節大紅包獎號

2018-02-16 21:06

好睡程度亞洲第六！桃園機場按摩躺椅樣樣俱全

2018-02-16 13:42

英國管家來台授課 打出尊榮服務搶客

2018-02-16 11:59

圖輯／初一好天氣 行天宮現參拜人潮

2018-02-16 14:59

新年求財 風水專家、星座老師提供小撇步

2018-02-16 14:46

今日星座運勢／水瓶 學習順著流走 不要自尋煩惱

2018-02-17 00:00

美味記憶／臘魚的滋味

2018-02-17 00:00

打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00

今天回娘家 「伴手禮」怎麼送到心坎禮？！

2018-02-17 00:00

今天氣偏涼明回暖 初六低溫探13 度

2018-02-16 23:23

春節點滴／追歷史劇過人文年

2018-02-17 00:00

年節回憶／貼春聯

2018-02-17 00:00

遠離毒蔬果 義美總經理的選購小撇步

2018-02-16 07:43

全家團聚時刻 小心腸病毒找上門

2018-02-16 10:23

想吃免費天丼看這裡！金子半之助送紅包 包包有獎

2018-02-14 17:05

今彩539第107041期開獎

2018-02-16 21:05

今彩539第107041期頭獎 2注中獎

2018-02-16 22:37

大樂透初一春節大紅包 119注中獎

2018-02-16 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top