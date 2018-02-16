美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00 聯合報 劉先昌



圖／陳佳蕙 分享 facebook

四、五十年前的眷村，孩童眾多，但以軍人微薄的薪資，要養家實在不易，婦女除了在家帶孩子和烹煮三餐，餘下的時間還要打毛衣、織髮網等貼補家用。更要畜養雞鴨禽類以應三節，並不時挖空心思，用米麵做各種點心、變化肉品做成家鄉菜肴。那些眷村特有的美食，令我至今仍懷念不已。

我童年居住的大華空軍眷村，就有位士官利用餘暇賣掛爐燒餅。他用汽油桶改裝成爐子，底座放炭火，一個個燒餅貼在爐壁內側，烤出來的餅又香又酥。我尤其喜歡他的甜燒餅，滾燙的糖漿裹在橢圓形的餅裡，咬一口漿汁四溢，真是說不出的好滋味！眷村人因而給他取了一個「燒餅伯」的暱稱。

而我的爸媽在臘月時會製作許多年菜，準備過一個豐盛的新年。美味的臘八粥以紅棗、花生、蓮子、桂圓、紅豆、大豆、糯米和薏仁等八種堅果一起熬煮，是臘八節時我最期待的點心。

臘肉是第一個要醃製的，爸媽會先以鹽和花椒炒成「花椒鹽」，再塗抹在五花肉上，經過三天的醃製再風乾，單吃或與其他菜同炒都很美味。我也喜歡灌香腸，五花肉切成麻將大小，加入鹽、酒、糖和醬油調味，再灌入小腸裡就完成了；我家還有獨門的「豆腐香腸」，豆腐壓去水分與肉攪勻，再加入調味料即可，嘗起來分外鬆軟，和一般帶有嚼勁的香腸很不同。

比較特別的是臘鴨和凍肉，臘鴨是將小鴨餵至臘月，現宰去毛，醃製後用竹子撐開風乾；凍肉則將豬肉皮和花生放入水中熬煮，待肉汁濃縮後放涼成凍，切成小方塊，沾辣椒、麻油和醋，再撒上蔥花，可好吃了。

糕點自然也不能少，糯米浸泡後加水用石磨磨成米漿，以重物壓去水分，加糖拌勻、蒸熟，就是步步高升的年糕，也可以裹麵糊油炸；不加糖的年糕，可與牛肉青菜一起炒，也是美味的吉祥菜。

發糕則使用在來米，同樣磨成米漿再蒸熟，是祭拜祖先的好幫手。而將發好的麵糰做成如意捲造型，上面放上酸梅或棗子點綴，就成了市面少見的「花糕」。

時代進步了，市面上可買到的年節食品琳瑯滿目，但多為工廠大批製作，少了手工的細緻。早年家人一起做年菜的往事是種幸福與傳承，如今許多眷村美食漸漸失傳，實乃遺憾之事。