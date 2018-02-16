志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00 聯合報 滿佳



時間過得真快，當不老志工已邁入第四個年頭了。

七十出頭的失憶阿姨，是我的第一個案主，陪伴以來，話題老是繞著以往於職場的辛苦與現今的吃睡不穩打轉。她一成不變地說，我耐心地聽，陪她永遠新鮮地走逛鄰近的巷弄，只要她能放下戒備神色，滿臉笑容地為我開門，就很有成就感了。

但她終究不敵病魔摧殘，一年後失憶伴隨躁鬱症而加重，她被安置進療養院。每回搭公車行經她的住處附近，我總忍不住想著她是否安好？有沒有人陪？

目前的案主是位八十一歲的阿嬤，她女兒工作忙碌，很晚下班，因而去年起由我於白日進行陪伴；帶著心律調整器的她，天天興致勃勃地逛菜市場，是個很好相處的老人家。七月初，阿嬤無預警在自家門口跌一跤，接著又因腹膜炎、十二指腸潰瘍先後急診住院，加上不定時抽腹水，明顯看出健康江河日下。近來她得扶著牆小心移步，出不了門，言談之間開始充滿負面情緒，我好言勸慰，但效果有限，幾乎是判若兩人，身心像俗話所說的「病來如山倒」，讓人措手不及。

我想起兒子尚在襁褓時，我每周帶他回娘家探視已臥病在床的媽媽，才進房門，她立刻精神奕奕地坐起身來，伸出雙手說：「來，乖孫給阿嬤抱抱！」彷彿一抱到孫子就忘了病痛。

那時我抱怨白天上班晚上帶小孩好累，她安慰我孩子是轉眼長大，忍一忍就過去了；接著感慨地說：「嬰兒唔唔大，陪小孩是陪出希望；老來睏睏去，陪老人是走向幻滅。」一聽這話，我倏然了解她不想走得孤寂的心境，此後再累都要擠出時間回去陪她。

現在，阿嬤坐著坐著便打起盹來，進入「老來睏睏去」的孱弱狀態，我來回按摩她背部才又睜眼，但願我能以溫暖的關切助她安度生命關卡，如此一來，我擔任志工就有意義了。