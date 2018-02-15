溫馨記憶／午夜的團圓飯

2018-02-15 00:00 聯合報 五娘子



圖／豆寶 分享 facebook

每到除夕，我便會想起二十歲那年，當全家人齊聚一堂坐在飯桌前時，已經即將跨越午夜。

父親英年早逝，留下母親和我們五個女兒。面對突來的噩耗，有人苦勸母親改嫁，也有人建議母親讓讀中學的姊姊去當舞女，並將年紀最小的我送人當養女。坦白說，那些善意的「建言」，母親是寧可餓死也不會接受的。

幸好，當時政府大力推行「客廳即工廠」。這對一向不喜歡拋頭露面的母親來說，是再適合不過的工作。

母親從工廠領回組裝塑膠花束的材料，依序將葉子、花蕊、花苞、盛開花朵的花瓣、花托和花柄分堆在客廳地板上，母女六人席地而坐，每人專責一個項目，猶如一條有效率的生產線。年僅八歲的我，心甘情願地當起童工，為生計和免於被拆散努力。

上大學後，我利用寒暑假擔任家教，或到民營機構工讀。二十歲那年的寒假，我在一間中型百貨公司打工，據說是童裝部的專櫃小姐請產假，需要一名代班人員。我頂著一張青澀的臉，身穿樸素的衣衫，與那些打扮光鮮亮麗的專櫃小姐相較，顯得有些突兀。

我每天準時到班整理進貨，把展示架上的衣服摺疊整齊，偶爾也依照自己的美學，試著將上衣及褲、裙搭配成套，方便顧客挑選。沒想到我那少了一分市儈、多了一分誠摯的態度，吸引許多客人一再光顧。一名代班的學生竟能讓專櫃生意大好，老闆樂得賞給我一筆業績獎金。

除夕那天，公司宣稱為了配合顧客在年前採買新衣的習慣，特地將營業時間延長至晚上十一點，並允諾會在晚間六點半至七點半拉下鐵門，宴請員工就地吃年夜飯。生平第一次無法和家人圍爐，我不禁感傷了起來。當他人大快朵頤時，我選擇獨自守在櫃位，默默思念家人。

歷經十三小時的工作之後，我終於得以步出百貨公司的大門。冷風迎面襲來，隻身走在暗夜街頭，我格外警覺。突然間，我的手被人緊緊抓住，耳邊傳來「阿妹！阿妹！」的叫喚聲。

原來，媽媽為了等我，餓著肚子守到深夜，並派兩位姊姊充當護花使者。我忍不住紅了眼眶，牽住姊姊們的手，快步返家，吃母親準備的團圓飯。