心情點滴／長年菜之味

2018-02-15 00:00 聯合報 蔣子文



年夜飯吃什麼？婆家菜單二十年來都一樣，只有小孫子們不斷增加，不斷長大，桌子由一張變成兩張的差別。菜色不變的前提下，婆婆循古禮要求桌上的盤菜一定要成雙討吉利，於是相同的菜由一盤分成兩盤。無論如何，圍爐總是件必要的大事，婆婆仍會提早準備滷肉、蒸雞等大菜，待小年夜我們抵達時，大概只剩下長年菜的刷洗了。

長年菜是婆婆自己種的，每年要煮多少就拔多少。因為是種給自家人吃的，少了農藥噴灑，刷洗時要特別留意蟲卵，偶爾抓出活生生的菜蟲，還可以當作孩子的教材。

嫁進夫家的第一年，寒風不時從竹林的缺口灌進洗菜的廊前來，雙手因冰冷的清水變得紅通通，婆婆在旁加著剛汲起的井水，笑著說：「妳大姑沒出嫁前總是洗菜洗到哭，說下輩子不要當女人了。」婆婆停了一下，看著我說：「風這麼冷，要多穿兩件。」

「怎麼吃得完？這麼多？」在娘家，餐餐都是新上桌的菜，即使是同樣的菜，料理方式也會有所變化。頭一次在婆家看到三大缽堆成小山的長年菜，有點新鮮，有點好奇。

「當然吃得完，妳二哥一人就可以吃掉一缽。」婆婆有點得意，她把長年菜泡在雞油中滾煮到爛，一次熬一大鍋。從除夕吃到初五，餐餐都有長年菜。初二過後，吃不完的鍋菜放在爐上加熱，繼續加菜熬煮，把舊菜翻上來，新菜往下壓，添碗白飯，這樣整個年假期間，「一家之煮」就可以放個小假，不必苦心張羅數十口人的食物了。

二十年來，都是一成不變的方式，只是隨著兒女們各自出外工作、成家，婆家的長年菜從滿滿三大缽緩緩遞減，加上健康概念盛行，雞油長年菜的備量大不如前了。不知今年，我們還能不能吃完一缽？