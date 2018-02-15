歡慶佳節／故鄉音緣

2018-02-15 00:00 聯合報 張益寧



二○一七年世大運閉幕典禮，最後是以廟會「送神」的儀式熄聖火。八家將、各式神祇出動，非常有看頭。

當台上樂團嗩吶答答吹起，鼓點咚咚落下，鈸和銅鑼鏘鏘敲動，我好驚訝，竟然能在眾所矚目的國際盛會中聽到熟悉的音樂，頓時感動落淚。那旋律在我心中共鳴著歲月的絮語。

每到春節，廟宇播放北管八音樂曲增添喜慶氣氛，透著古風的曲調就像一陣強力磁場，把我的思緒帶回童年池上家鄉，節慶熱鬧畫面浮現腦海，歷歷在目。

幸運如我，童年過得無憂無慮。節慶前夕，家中大人忙得不可開交，既要準備三牲五禮，又要磨米、備料、蒸粿，而我滿心只想著又有可口的食物可以大快朵頤。

同一時間，土地公廟前搭起高高的戲棚，大小攤販圍繞四周，家家戶戶備妥誠意十足的牲禮到廟裡拜拜，加上看戲的人潮，將廟埕擠得水洩不通。戲棚上戲班妝容絢麗耀眼、演出唱作俱佳，絲竹鑼鼓振人心弦。神像前的香爐裡，大把信眾所插的香柱，形成一片繚繞香煙。

農家人日日忙於農事，過年過節更是不得空閒。不管再怎麼忙，敬天謝神可一點兒也不能馬虎。除了在心裡默默祝禱，戲曲更是謝天不可或缺的元素。在高低起伏的樂音中，人們期盼祝願感恩能通達天聽，疲勞的身心藉此沉澱、休養。

長輩勤苦劬勞，無私奉獻，後代子孫得受福蔭，順利成長。一年一度迎神、送神，「答答答，咚咚咚，鏘鏘鏘」，嗩吶、鑼鼓、鈸等傳統樂器齊鳴，迎來蒼蒼歲月，送走無敵青春，傳統的美好旋律永遠刻留心版。