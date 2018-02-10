生活見聞／把溫暖送出去

2018-02-10 07:11 聯合報 劉洪貞（台北市）



這陣子天氣濕涼，清晨出門時，我會在袋子裡放幾個暖暖包以備不時之需。

那日的氣溫不到十度，雖然身穿厚上衣，又帶著口罩和帽子，但我們這群晨運者仍忍不住喊著：「好冷！」當我們轉過一個十字路口，我看到一位身穿單薄毛衣的清潔員正在清掃馬路。我連忙走過去把手上的暖暖包塞進她手裡，感謝她一大早就在為路人服務。

清潔員告訴我，她一直在工作，其實不冷，不過還是很感謝我適時送上溫暖。朋友稱讚我體貼，我笑著回答，這是一個孩子教會我的。

記得好多年前，暖暖包還不像現在這麼普遍，有天早上，我跟著幾個小學生走在人行道上。他們邊走邊追逐，走著走著，看到一位阿婆蹲在垃圾桶旁邊做資源回收，把整理好的一些寶特瓶和易開罐，分別放入她的推車裡。

由於當時氣溫很低，阿婆不知道是因為年紀大還是凍壞了，兩隻手微微顫抖著。小朋友看到阿婆的動作，好奇地停下腳步，忽然有人說：「阿婆好像很冷，她的手在發抖。」然後，我看到其中一個穿著藍色夾克的小男生，從口袋掏出一個暖暖包給阿婆。

阿婆要小男生留著自己用，結果那個孩子把暖暖包放下，一群人就跑了。當時看到小男生的動作，我好感動，心想，在那樣的時刻把溫暖送出去，真是體貼。

在那之後，每年冬季寒流來襲時，我都會在身上備幾個暖暖包，不管在醫院、菜市場或車站，只要看到有人縮著身子很冷的樣子，我一定會遞上一包，希望能帶給對方溫暖。