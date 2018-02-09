年關壓力大！孝親紅包平均9388元 佔月薪四分之一

2018-02-09 11:40 中央社 台北9日電



農曆春節即將到來，包括台灣銀行等七家銀行與中華郵政公司，全台共有454個指定據點，今天起開放民眾兌換新鈔，但由於現在許多ATM在年節期間也可領到新鈔，前往銀行換新鈔的民眾沒有往年的多。聯合報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook 年節腳步將近，包紅包、給壓歲錢是華人免不了的年節習俗，根據人力銀行調查，受訪者孝親紅包平均為新台幣9388元，是受訪者收入的1/4，整體年節花費約2.2萬元。

1111人力銀行今天公布的上班族年節壓力調查顯示，有高達7成6的受訪上班族視過年為畏途，已造成某種程度的心理及經濟壓力，其中，甚至有7%壓力大到不想過年。

探究壓力來源有包紅包的壓力、被追問工作、收入的壓力、被拿來比較的壓力、與家族親友相處的壓力及被追問感情的壓力。

另外，年節向來是民眾對現金需求極高的時期，受訪的上班族個人在過年期間的平均花費達2萬2123元，最大宗支出是來自於包紅包及孝親費，金額為1萬5003元。

在給長輩的孝親費用上，調查顯示，上班族包給父母、公婆的單人紅包金額平均落在9388元，約占受訪者平均月薪3萬8250元的1/4，進一步交叉分析顯示，以從事「資訊科技」及以金融業為主的「工商業服務」上班族出手最大方，孝親紅包平均都在萬元之譜，分別為1萬516元及1萬221元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，年節採買、送禮及走春出遊等花費，加上今年農曆年與西洋情人節重疊，情人送禮互訴情意亦不能少，種種開銷都讓上班族荷包大失血而覺得壓力不小。

1111人力銀行上班族年節壓力調查，調查期間為2018年1月25日起至2月8日，針對求職會員隨機抽樣，有效樣本數1064份，在95%信心水準下，正負誤差值3.0%。