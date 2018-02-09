親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

找到了！搜尋受困雲翠加拿大夫婦 搜救隊發現一條腿

金正恩妹妹抵仁川 北韓金氏家族戰後訪問南韓第一人

年關壓力大！孝親紅包平均9388元 佔月薪四分之一

2018-02-09 11:40中央社 台北9日電

農曆春節即將到來，包括台灣銀行等七家銀行與中華郵政公司，全台共有454個指定據點...
農曆春節即將到來，包括台灣銀行等七家銀行與中華郵政公司，全台共有454個指定據點，今天起開放民眾兌換新鈔，但由於現在許多ATM在年節期間也可領到新鈔，前往銀行換新鈔的民眾沒有往年的多。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
分享
年節腳步將近，包紅包、給壓歲錢是華人免不了的年節習俗，根據人力銀行調查，受訪者孝親紅包平均為新台幣9388元，是受訪者收入的1/4，整體年節花費約2.2萬元。

1111人力銀行今天公布的上班族年節壓力調查顯示，有高達7成6的受訪上班族視過年為畏途，已造成某種程度的心理及經濟壓力，其中，甚至有7%壓力大到不想過年。

探究壓力來源有包紅包的壓力、被追問工作、收入的壓力、被拿來比較的壓力、與家族親友相處的壓力及被追問感情的壓力。

另外，年節向來是民眾對現金需求極高的時期，受訪的上班族個人在過年期間的平均花費達2萬2123元，最大宗支出是來自於包紅包及孝親費，金額為1萬5003元。

在給長輩的孝親費用上，調查顯示，上班族包給父母、公婆的單人紅包金額平均落在9388元，約占受訪者平均月薪3萬8250元的1/4，進一步交叉分析顯示，以從事「資訊科技」及以金融業為主的「工商業服務」上班族出手最大方，孝親紅包平均都在萬元之譜，分別為1萬516元及1萬221元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，年節採買、送禮及走春出遊等花費，加上今年農曆年與西洋情人節重疊，情人送禮互訴情意亦不能少，種種開銷都讓上班族荷包大失血而覺得壓力不小。

1111人力銀行上班族年節壓力調查，調查期間為2018年1月25日起至2月8日，針對求職會員隨機抽樣，有效樣本數1064份，在95%信心水準下，正負誤差值3.0%。

上班族紅包

相關新聞

2018寒假全台免費親子活動、展覽 省荷包這樣玩

2018-02-09 08:00

生活點滴／不能說的秘密

2018-02-09 06:00

賞文迴響／同理生理衰老的無奈

2018-02-09 06:00

深夜女子公寓了料理習作／生活在慢食發源地：在地消費

2018-02-09 06:00

女人回娘家有錯嗎？三個委屈心聲老公聽見沒

2018-02-08 11:12

心情點滴／最後一杯咖啡

2018-02-08 06:00

親子手牽手／斷捨離，讓物品隨著孩子新生

2018-02-08 06:00

生活的風景／原來烏桕這麼美

2018-02-08 06:00

孩子反應難理解？關鍵在7歲前「感覺統合」的發展過程

2018-02-07 12:57

別再笑他們了！這十個胖子才有的優點讓人超羨慕

2018-02-07 11:26

生活點滴／兩岸姊弟情

2018-02-07 06:00

家庭／我見我思：多吃一點

2018-02-07 06:00

賞文迴響／不當完美母親

2018-02-07 06:00

曾遭父親賞巴掌 他淚訴：因暴力而遵守叫忍受

2018-02-06 16:49

有一種愛情 叫陳綺貞與鍾成虎

2018-02-06 15:29

網路諮詢熱線報告：性勒索案件 11年來首度高於網路霸凌

2018-02-06 14:20

男友保證婚後不偷吃但會買春 還扯「90％男人都會嫖」

2018-02-06 12:44

「我兒女都很不孝 你看他們又不回家了！」當婆婆逢人就這樣說

2018-02-06 11:44

性勒索比率首度高於網路霸凌 受害者年齡最低僅15歲

2018-02-06 10:39

總是感受不到彼此的愛意？這些話瞬間飆升你們的甜蜜值

2018-02-06 10:34

學測版「理想女友考科」超難 非選要考憤怒函數

2018-02-06 10:27

心情點滴／加護病房住一周

2018-02-06 06:00

生活趣文／老情人不如小情人

2018-02-06 06:00

親子互動／偶像劇的機會教育

2018-02-06 06:00

回首五十年 張大春「年年新春聯 總有老父影」

2018-02-06 00:35

尾牙抽中歐洲遊換現六萬 女友氣炸：錢都沒用在我身上

2018-02-05 11:58

她和婆婆聚餐滑手機 老闆看不慣訓「媳婦大道理」

2018-02-05 09:49

呂秋遠：以愛為名的家暴與勒索 最讓孩子難受

2018-02-05 06:30

她們的世界／林芝宇，以雜草煮一杯土地的滋味

2018-02-05 06:00

晨光幫幫忙／金錢遊戲

2018-02-03 07:25

健康年菜／年糕發糕DIY 告慰天上老媽

2018-02-02 23:25

男斥責女友不幫忙家務 女：等你收入高於我再來使喚

2018-02-02 16:06

婆婆出國帶回一大箱伴手禮 她的告白羨煞所有媳婦

2018-02-02 12:35

聆聽父親／空盒

2018-02-02 06:00

生命終站／告別練習

2018-02-02 06:00

深夜女子公寓的料理習作／台北胃囊和風土守門人：第一農產批發市場

2018-02-02 06:00

青少年情侶互傳裸照？4重點破解孩子錯誤性迷思

2018-02-01 16:08

相處之道／食物與愛情

2018-02-01 06:00

親子手牽手／親愛的動物園

2018-02-01 06:00
看更多

熱門文章

熱血青年站出來！全台血庫告急 捐血就免費吃西堤牛排

2018-02-08 16:18

明回暖高溫20度 周日寒流到！周一晚低溫下探6度

2018-02-08 20:51

今回暖高溫20度 周一晚到周二低溫下探6度

2018-02-09 05:19

全國454個金融點今天起換新鈔 100元最夯

2018-02-08 15:02

高雄港區見嬌客 約20隻鯨豚現蹤不離去

2018-02-08 18:24

白鯧一尾多少錢才合理？農委會：今年便宜多了

2018-02-08 20:31

彎腰搬東西 椎間盤竟破裂 天冷更要小心

2018-02-08 16:52

一氧化碳中毒 苗栗大千醫院一天收治近20人

2018-02-08 16:03

生活點滴／不能說的秘密

2018-02-09 06:00

北高「卡」戰落幕？ 悠遊卡最快13日刷入高雄輕軌

2018-02-09 10:33

彭啟明：下周一冷空氣發威 年節各地回溫

2018-02-09 09:04

今日星座運勢／雙魚 白色幸運色 過於市儈讓運勢降

2018-02-09 00:00

Akemi笑說：情人節的巧克力 錦榮自己買啦

2018-02-08 20:05

乳癌患者應少吃蘆筍？ 食物影響癌細胞轉移證據增多

2018-02-08 17:55

花蓮強震／慈濟愛心挹注災區　毛毯、圍巾、福慧床

2018-02-08 17:58

迎接旅蛙回家 高市消防局教你清除火災危險因子

2018-02-08 14:55

高鐵南延送交部！賀陳旦：不會只看財務

2018-02-08 17:44

賞文迴響／同理生理衰老的無奈

2018-02-09 06:00

陸客自由行退訂多 賀陳旦盼用行動支持

2018-02-08 19:37

春節返鄉要多久 交通部幫你算「歡迎來踢館」

2018-02-09 00:23

吃得更健康！排隊買雞排 可以多留意這7點

2018-02-09 09:21

震怕了！鋁箔求生毯超熱銷 防震頭套賣到缺貨

2018-02-08 20:03

年關壓力大！孝親紅包平均9388元 佔月薪四分之一

2018-02-09 11:40

咳嗽自行服藥竟搞到瀕死 葉克膜救回一命

2018-02-08 18:18

抓住雪尾巴！太平山翠景道路9日中午開放 機車也可通

2018-02-08 23:56

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

強化背部、核心肌群 簡文仁教你狗年如意健康操

2018-02-08 14:47

明起台鐵17個車站 超商車票嗶一下就通關

2018-02-09 12:08

花蓮強震樓塌民眾憂買房 專家教你「看平面配置圖」

2018-02-08 18:21

蘭嶼班機停飛第9天 民眾困機場如「航站情緣」

2018-02-09 11:49

教師學術研究費違法打3折！亞太學院同意過年前補發

2018-02-08 18:08

一直頭暈是地震嗎？小心天冷眩暈症作怪

2018-02-08 17:28

他33歲就心臟衰竭住院1個月 醫籲飲食忌鹽忌水

2018-02-08 18:16

快篩陰性…女童流感傳染母兄

2018-02-09 00:05

市售暖器百百種 專家提醒外宿小空間要注意

2018-02-09 12:20

嚼檳榔30年的民代罹患口腔癌 手術後賣力宣導麥呷檳榔

2018-02-08 17:41

5月起在新加坡搭新航飛大阪 坐的是波音787-10新機

2018-02-08 15:38

兒童新樂園密室脫逃瘋 2小時內破千人遊玩

2018-02-09 12:34

Melody塑身妙招 「最想送給所有女生的禮物」

2018-02-09 10:55

PUMA又玩蝴蝶結 超甜美限量鞋台灣只有150雙

2018-02-08 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top