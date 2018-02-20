親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

找好保母要靠運氣？多數人支持揭露資訊 減少爭議

2018-02-20 00:00聯合報 記者陳靖宜林政忠／台北報導

每個孩子都是家中的寶，為孩子選擇好保母，是每個有需求的家長最在意的事。記者陳靖宜...
每個孩子都是家中的寶，為孩子選擇好保母，是每個有需求的家長最在意的事。記者陳靖宜／攝影
分享
保母平台資訊不充分，家長要找到好保母彷彿要「靠運氣」，許多保母也贊成充分揭露資訊，減少日後爭議。

李先生最近剛當爸爸，透過網路平台或鄰居介紹找保母，平台訊息只有保母年齡和地點，他的小孩必須一一體驗過，才知道適不適合；最後因為小孩始終哭鬧不休，無法適應，李太太只好請辭當全職媽媽帶小孩。

特殊身心障礙小孩更難尋覓適合的保母，硬體需要更多防撞、防滑或避光等設施，軟體則是保母要更有經驗和耐心，目前這些資訊都難在網路保母平台充分揭露，許多特殊家庭家長挨家挨戶找保母，心力交瘁。

資深保母林媽媽有將近廿年經驗，領有保母證照。她說，支持平台要有充足資訊，例如她希望帶男寶寶、嬰兒不過夜、鄰近住家附近等，彼此需求先充分了解，就可縮短溝通過程和減少爭議。

林媽媽說，帶小孩是一種緣分、一分責任，需要多一點愛心，不是只為了賺錢，當保母也可以「做功德」。她帶過最大的小孩已是大學生，她現在已經退休，帶過的小孩每年過年都會來拜年，彼此關係像家人般親密。

有近卅年經驗的蘇姓保母說，有些保母比較重視個人隱私，不太想「被公布」過多資訊，她也傾向與家長一對一溝通，討論彼此想法，較不易產生誤會；但對於屢犯不改的保母，支持政府公布事情始末，保障家長權益、維護保母品質。

郭姓保母認為，大部分保母年紀都不小了，媒合平台若能幫保母整理居家照片等資料，並協助更新，相信會大幅提升保母們提供訊息意願。至於公布「素行不良」保母資訊，雖可保障家長權益，但對保母傷害也不小，採行「上課時數加倍」應就有警惕作用。

保母拜年
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

賞文迴響／老公的人生大夢

2018-02-20 06:00

年節趣文／洋女婿來過年

2018-02-20 06:00

賞文迴響／剝蝦的樂趣

2018-02-20 06:00

家長留意！審視保母同住「親屬」背景也很重要

2018-02-20 00:00

政府保母媒合平台資訊不即時 家長怨「好難用」

2018-02-20 00:00

說著說著好想哭！什麼原因讓年輕人不想回家過年

2018-02-19 08:06

我見我思／生女兒不遺憾

2018-02-19 06:00

心情點滴／我家愛請客

2018-02-19 06:00

童年記憶／懷念那充滿溫度的年

2018-02-19 06:00

教養衝突經常上演？用故事營造和諧親子關係

2018-02-18 08:00

鏞鏞媽：當個帥氣媽、性感老婆 最大前提就是不嘮叨！

2018-02-18 08:00

夫妻之間／思念總在別後開始

2018-02-18 00:00

歡慶佳節／福氣臨門旺旺來

2018-02-18 00:00

心情點滴／逆轉順的泡菜人生

2018-02-18 00:00

呂秋遠：過年是情感勒索高峰期

2018-02-17 07:21

發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55

翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼

2018-02-15 12:00

溫馨記憶／午夜的團圓飯

2018-02-15 00:00

心情點滴／長年菜之味

2018-02-15 00:00

歡慶佳節／故鄉音緣

2018-02-15 00:00

你有過年焦慮症嗎？五招讓你破涕為笑！

2018-02-14 14:00

過年防孩子走失 兒盟呼籲多教、多記、立即請求協尋

2018-02-14 12:44

過年不能做哪些事？長輩沒教但你一定要知道的年節禁忌

2018-02-14 08:00

男友擅自幫忙包紅包做面子 女友怒批「虛偽」

2018-02-13 18:20

有條件的愛讓人窒息 如何面對情緒勒索？

2018-02-13 16:22

最恐怖的工作是做人媳婦？已婚婦女搶春節排班

2018-02-13 13:24

不科學！懇親新兵的女孩太美 辣媽貼文大方回應

2018-02-13 11:56

過年長輩問候生存指南 必備句型「是是是我會參考」

2018-02-13 08:50

明天情人節！ 戀愛使人「鬼遮眼」有科學根據

2018-02-13 03:48

情侶吵架有「九一定律」 專家：渴望被關注

2018-02-12 20:06

網友過年想值班領雙倍薪 父一席話「薪水多少爸爸包給妳」

2018-02-12 15:47

這個女子／粉紅人妻周品妤 不被打倒的人生

2018-02-11 01:22

公婆硬凹初四才回娘家 只因要媳婦陪親友團出遊

2018-02-10 14:05

家有3千金！產後創嬰幼品牌 媽媽也能繼續追夢

2018-02-10 08:00

賞文迴響／我是晨光爸爸

2018-02-10 07:12
看更多

熱門文章

宜蘭大同鄉規模5.3地震 最大震度宜蘭5級

2018-02-19 22:55

大年初四就是要去財神廟！發財金、錢母求法大公開

2018-02-19 08:18

威力彩、大樂透頭獎雙雙一注獨得 獎落台南、雲林

2018-02-19 22:01

不換就是不換！刮刮樂幸運中百萬頭獎

2018-02-19 11:45

地牛翻身！東北角地震 宜蘭、竹苗震度4級

2018-02-19 22:52

初四大樂透、春節大紅包、頭獎6.6億威力彩 獎號出爐

2018-02-19 20:48

大樂透加碼400組百萬奬金 買氣飆升！

2018-02-19 15:47

「好怕輪到宜蘭」 強震夜襲 宜蘭恐懼

2018-02-20 00:43

地動天搖5級震央在宜蘭大同 暫無災情傳出

2018-02-19 23:08

宜蘭地震 氣象局：3天內仍有規模4以上地震 但不會多

2018-02-19 23:14

好天氣將收假 開工日濕冷探13度

2018-02-19 18:48

想中大樂透春節大紅包 小撇步看這裡

2018-02-19 15:42

北台灣開工日變天 中南部周四轉濕涼

2018-02-19 21:51

宜蘭5.3地震 氣象局：無關花蓮強震

2018-02-19 23:05

想當千萬富翁嗎？2000萬刮刮樂 頭獎還剩2個

2018-02-19 12:07

強震來襲…北捷慢速行駛 台鐵巡查路線

2018-02-19 23:04

罕見「雙頭獎」！威力彩、大樂透 都1注獨得

2018-02-19 22:49

30歲總監搏創業 逃離血汗職場

2018-02-19 12:33

莫忘蝶戀花教訓 今年武陵大客車必須雙重體檢

2018-02-19 18:59

宜蘭5.3強震 台電：核電機組正常、供電正常

2018-02-19 23:07

費時3月失敗百餘次 毫芒雕刻1毫米狗迎狗年

2018-02-19 18:57

今日星座運勢／處女 不宜冒險貪玩 避免過度的應酬

2018-02-20 00:00

孩子年假都盯手機？國健署提醒：未滿2歲避免看螢幕

2018-02-19 10:59

祈求富貴、財源滾滾來？學者：幸福其實來自這3向度

2018-02-19 10:32

改變生活型態 4撇步控制高血壓

2018-02-20 00:06

桃機凌晨大霧 延誤5航班

2018-02-19 10:08

年節趣文／洋女婿來過年

2018-02-20 06:00

大年初四好天氣 日月潭、金山等觀光區車潮仍多

2018-02-19 13:25

追櫻泡湯嘗美食 旅遊講座周六台中登場

2018-02-19 21:10

賞文迴響／老公的人生大夢

2018-02-20 06:00

金山財神廟 求財車陣2公里

2018-02-19 22:48

初四迎財神 民眾試手氣街頭開心刮刮樂

2018-02-19 16:36

福容大飯店年菜食譜／桂花龍眼蜜紅豆年糕 酥嫩香Q甜

2018-02-14 12:39

健康你我他／肉湯煮長年菜 去除芥末味

2018-02-20 00:06

新的一年如何能更幸福？ 醫師：幸福是可以練習的

2018-02-19 10:48

春節大紅包全數開出 中獎獎金大縮水

2018-02-20 00:07

身體寫數字 找回核心向心力

2018-02-20 00:06

財神爺發威 大樂透威力彩頭獎首度齊發

2018-02-20 00:07

賞文迴響／剝蝦的樂趣

2018-02-20 06:00

家長留意！審視保母同住「親屬」背景也很重要

2018-02-20 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top