找好保母要靠運氣？多數人支持揭露資訊 減少爭議

每個孩子都是家中的寶，為孩子選擇好保母，是每個有需求的家長最在意的事。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 保母平台資訊不充分，家長要找到好保母彷彿要「靠運氣」，許多保母也贊成充分揭露資訊，減少日後爭議。

李先生最近剛當爸爸，透過網路平台或鄰居介紹找保母，平台訊息只有保母年齡和地點，他的小孩必須一一體驗過，才知道適不適合；最後因為小孩始終哭鬧不休，無法適應，李太太只好請辭當全職媽媽帶小孩。

特殊身心障礙小孩更難尋覓適合的保母，硬體需要更多防撞、防滑或避光等設施，軟體則是保母要更有經驗和耐心，目前這些資訊都難在網路保母平台充分揭露，許多特殊家庭家長挨家挨戶找保母，心力交瘁。

資深保母林媽媽有將近廿年經驗，領有保母證照。她說，支持平台要有充足資訊，例如她希望帶男寶寶、嬰兒不過夜、鄰近住家附近等，彼此需求先充分了解，就可縮短溝通過程和減少爭議。

林媽媽說，帶小孩是一種緣分、一分責任，需要多一點愛心，不是只為了賺錢，當保母也可以「做功德」。她帶過最大的小孩已是大學生，她現在已經退休，帶過的小孩每年過年都會來拜年，彼此關係像家人般親密。

有近卅年經驗的蘇姓保母說，有些保母比較重視個人隱私，不太想「被公布」過多資訊，她也傾向與家長一對一溝通，討論彼此想法，較不易產生誤會；但對於屢犯不改的保母，支持政府公布事情始末，保障家長權益、維護保母品質。

郭姓保母認為，大部分保母年紀都不小了，媒合平台若能幫保母整理居家照片等資料，並協助更新，相信會大幅提升保母們提供訊息意願。至於公布「素行不良」保母資訊，雖可保障家長權益，但對保母傷害也不小，採行「上課時數加倍」應就有警惕作用。