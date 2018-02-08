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女人回娘家有錯嗎？三個委屈心聲老公聽見沒

2018-02-08 11:12聯合新聞網 MamiBuy

將心比心！女人回娘家有錯嗎？
將心比心！女人回娘家有錯嗎？
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每次想到媽媽，總會讓人心酸酸，自從嫁了後，就在婆家生活，年夜飯、大節日都在婆家渡過，每次想到在家中的爸媽，內心就會忍不住揪了起來。生了孩子，更覺得娘家的溫暖，因為它是自己最熟悉的地方，因此三不五時就會往娘家跑，但不管是一週一次、一個月一次，還是一年一次，只要回娘家就會引來老公及婆家的不開心，不只是被念，甚至說了一些傷人的話，內心有好多的苦想說.....

MamiBuy為大家整理了幾個經典女人心聲，希望老公聽得見呀～～

親愛的 我是嫁給你不是賣給你

「為什麼這麼愛回娘家，你都已經嫁人了....」、「你這麼常回去，我會被說話」、「難到我的爸媽妳都不用顧嗎？」，每每和老公討論到回娘家，就會招來這番言語，一聽到這些話，整個心底涼了大半，怎麼婚前婚後差這麼多，結婚是該以家庭為重，但並不代表就此與原本的家切斷連絡。怕被閒言閒語更讓女人覺得這男人為何保護不了自己最心愛的人。

為什麼小姑們回家沒事 媳婦回家就鬧翻天

婆婆們常說「都結婚了，幹嘛回娘家！」、「女人結婚後就該以夫家為重」傳統的觀念，女人嫁出去就像潑出去的水，回娘家一定是因為「家庭觀係不和睦，和老公常吵架」，才會常常回娘家，又或者覺得怎麼「我的兒子又不是給人家招贅」，更誇張的還限制自己的兒子不要睡岳父岳母家，但看著嫁出去的小姑想回來就回來，而媳婦想回去還得偷偷摸摸時，心底整個很不是滋味啊！

回娘家才是真正放鬆的時候

即便婚後不跟公婆住，還是會想常常回家，懷孕賀爾蒙作祟或是自己帶孩子受到挫折，找不到人訴苦的時候，特別想回娘家。想再次當那個被捧在掌心、受人寵愛、在家翹二郎腿、什麼話題都可以說、不用自己煮飯的女兒。那種自在感只有在回家的時後感覺的到！

雖然家家有本難念的經，改變不了公婆的觀念，但女人至少希望能被自己的老公體諒。在婆婆小姑面前，希望老公能為自己說說話、偶爾關心岳父岳母家的狀況、讓自己能夠想回家就回家。因此多多溝通，互相體諒彼此的心情，作出最適合的決定吧！

【延伸閱讀】

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