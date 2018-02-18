教養衝突經常上演？用故事營造和諧親子關係

2018-02-18 08:00 聯合新聞網 BabyHome



圖片來源／ Unsplash／MI PHAM 分享 facebook 【採訪：韋冠宇 / 攝影剪輯：賴佐誌】

在陪伴孩子長大的過程中，父母或多或少會有教養上的疑難雜症，如果處理方式不正確，可能難以達到教育的目的，甚至破壞親子關係。教育博士謝佩芝，在輔導過程中，看過許多家庭每天都在上演親子衝突，遂將自己和女兒的相處方式與心理學理論結合，分享如何藉著「故事」的方式，把親子互動變得輕鬆有趣，促進家庭和諧。

分享 facebook

競爭愈激烈，孩子的心理輔導就愈重要

謝佩芝在英國諾丁漢大學取得教育博士學位，從事兒童、青少年、婚姻及家庭輔導工作，現為香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授及課程總監。不斷地看著自己的個案帶著沉重的面容走進輔導室，接受輔導後轉變為輕鬆的神情走出輔導室，就是謝佩芝在長達30年的輔導過程以來，最大的成就感。

長期接觸心理輔導，謝佩芝觀察到由於香港的社會環境不斷變遷，競爭愈來愈激烈，孩子普遍在學齡前就要學習很多能力與才藝，父母才能安排他們進入口碑較好的小學就讀，親子雙方都面臨不小的壓力；謝佩芝認為這種現象直接導致孩童患有心理疾病的比例逐年增高，兒童的心理輔導也就相形重要得多。

圖片提供／大地塘鵝 謝佩芝博士 分享 facebook 用「故事」做溝通媒介，避免親子衝突

談到心理輔導，謝佩芝提到了專業名詞「敘事治療（Narrative Therapy）」，應用在生活上，就是用故事來做溝通媒介。謝佩芝說，每個人都喜歡聽故事，也喜歡講故事；這裡的「故事」不限於一般認知中那種要有角色、對白、情節的故事，孩子下課回家後，向爸媽陳述在學校發生的事情，也是在說故事。

「當孩子傳遞出『今天老師誇獎我』的訊息給爸媽，而爸媽專注地聽並且認真回應，孩子的成就感和榮譽感被滿足，這就是藉著故事來建立良好的親子溝通。」

為此，謝佩芝以自身所學與豐富的輔導經驗為基礎，撰寫《咔噠！我用故事開啟了孩子的世界》一書，將心理學上較艱深的理論，用社會大眾更容易理解、接受的方式來陳述，期望協助父母、兒童教育工作者在面對孩子教養問題時，可以有更適合的處理方式，避免不必要的爭執。

教導的前提是孩子要「願意聽」

謝佩芝認為，很多的親子衝突，其實都來自於父母用自己的方式，直接「教導」孩子應該怎麼做，在孩子聽起來卻像是刺耳的批評與否定，而不願意聽從，爭執就這樣產生了。「如果我們可以用『故事』來處理這樣的問題，就會有不同的結果。」

謝佩芝以自己的經驗為例，從女兒臻臻很小的時候，她就開始創造很多角色，做為她們共同的虛擬朋友。當臻臻正在學習拿筆寫字的時候，握筆姿勢不太正確，謝佩芝就「請」出阿拉丁神燈裡的「精靈」，用精靈的口吻說：「我正在寫功課，可是我不知道我拿筆的姿勢正不正確！」

謝佩芝就故意大聲說：「那你看臻臻的握筆姿勢！」臻臻聽了，就會注意自己的姿勢並主動修正，過程中沒有任何不悅、衝突，輕易達到父母糾正孩子的效果。「重點在於使用信手拈來的素材，加上一點點想像力，引起孩子『聽』的意願，取代直接的指正，父母都可以做得到。」

以說故事來經營親子關係，讓謝佩芝與臻臻的關係相當緊密，臻臻現在也成為了一名心理學家，並協助謝佩芝著作的插畫設計。「很多父母不斷和孩子說話，卻沒有傾聽，孩子就只會一直想找朋友，不想和父母互動；和子女持續保持交流，他們長大，也能有良好的親子關係，不會和父母有陌生的感覺。」

圖片提供／大地塘鵝 謝佩芝博士 分享 facebook 謝佩芝心中的「媽媽力」：

在以前的年代，我們都很早就要幫忙家裡做家務，可以說沒有童年的感覺；因為女兒的出生，感覺自己重生了，好像又回到童年，跟著她一起成長。等到孩子長大，也要懂得學習放手，讓他們走自己的路，對媽媽來說也很重要。

分享 facebook

【延伸閱讀】

●這10種責備方式要避免 否則容易讓孩子喪失自信

●【最美媽媽力】曾因懷孕中風嚴重影響語言能力，現在她是親子繪本創作老師，鄭喬栩的故事裡沒有誰放棄誰