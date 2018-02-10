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家有3千金！產後創嬰幼品牌 媽媽也能繼續追夢

2018-02-10 08:00聯合新聞網 BabyHome

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【採訪：武美齡，攝影剪輯／賴佐誌】

Teresa（林懿嬅）是三個女兒的母親，當媽後不放棄自我夢想，創立Mon Bonbon嬰幼品牌，精選並創造適合自己孩子使用的產品，在創業過程中獲得許多快樂及成就感，更希望自己兼顧家庭與工作、追求夢想的堅持努力，成為女兒未來榜樣。

每個孩子都是媽媽心目中的甜蜜寶貝

大學念法文系的Teresa，畢業後前往美國念研究所主修傳播行銷、整合行銷，回台後從事跨產業市場研究分析，職場上表現亮眼，婚後有了孩子，她便決定全心投入家庭當全職媽媽。育兒生活中，Teresa選擇寶寶用品時遇上困擾，想買品質佳又能讓孩子放心用的商品，但價格卻相當高昂，恰好好友也有相同想法，兩人一拍即合決定精選並創造適合自己孩子使用的產品，因此創立了Mon Bonbon品牌。

Mon Bonbon為法文「我的糖果」之意，意味著「每個孩子都是媽媽心目中的甜蜜寶貝」，從服飾、生活雜物到保養品，Teresa和搭檔尋訪國內外母親及嬰幼兒生活用品，包括潮流衣物、生活物件，同時也經營自有天然保養品及童裝品牌。

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媽媽復出工作面臨大挑戰？

Teresa的創業之路一切從零開始，沒有老闆、主管，更沒有SOP，該如何去走每一步都得靠自己，同時還必須兼顧家庭。時間管理與心態調整是Teresa復出工作的最大挑戰，創業前也曾自問：「孩子這麼小正需要我，我到底要不要繼續工作？」她分享其實不只是小孩，媽媽也會有分離焦慮，尤其經歷了懷孕生產過程後，再度投入職場每天出門也會捨不得。

後來Teresa在工作和家庭中找到平衡點，她和搭檔抓緊育兒空檔時間來開會，孩子生病了也能互相諒解延期再討論，一切以孩子需求為前提，並講求工作效率。在兼顧育兒和家人的全力支持下，Teresa在創業過程中得到許多快樂及成就感，從網路購物到開設實體店面，不斷學習成長，除了在店裡和許多媽媽客人聊天成為好友，她也定期至月子中心的媽媽教室，分享創業歷程及產後的心情調適。「這個工作給我好大的鼓舞，是自己有熱情又喜歡做的事，所以一點也不覺得辛苦。」

圖片提供／Teresa
圖片提供／Teresa
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Mon Bonbon的工作環境也很適合媽媽，Teresa說員工若臨時需要帶小孩來上班也沒問題，孩子可在旁跟著媽媽一起工作、玩樂、喝奶，因為自己同樣是媽媽所以非常理解，且產後再出來工作不容易，媽媽員工能有這樣的堅持，老闆更應給予支持。

親子相處時光彌足珍貴

晚上孩子下課返家後，是Teresa和女兒們的親密時光，母女一起吃飯、洗澡、遊戲，並閱讀睡前故事，她還會幫女兒用按摩油進行「睡前按摩」。起初Teresa單純希望按摩讓孩子放鬆、睡得更好，後來孩子們將睡前按摩視為甜蜜的親子時光，每天晚上都不忘進行這個特別的睡前儀式，替一天劃上溫暖的句點。

現代媽媽已不再被定位為只有米油鹽醬醋茶的角色，越來越多女性產後再度走進職場，除了經濟考量外，也希望保留屬於自己的生活重心。Teresa希望作為女兒將來榜樣，不要因為成為媽媽，就把自己困在傳統定義的媽媽角色中，所有目標、夢想都被切斷，「媽媽現在是這樣子在努力，希望女兒們將來成為女人的時候，也知道要如何去追求自己的夢想。」

Teresa認為媽媽們都擁有無限力量，將生活各層面都兼顧妥當，她分享媽媽別忘了愛自己，或要求過度完美而給自己徒增壓力，要懂得收放、取捨，讓生活每天都充實、充滿成就感，這也她持續努力的目標。

圖片提供／Teresa
圖片提供／Teresa
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圖片提供／Teresa
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Teresa心中的最美媽媽力

我從小膽子就小，居然可以在當媽媽那一天突然變成什麼都不怕的人。上帝創造女人讓我有機會扮演媽媽這個角色，用自己過去的智慧、累積的知識來教養一個本來什麼都不會、完全依賴你的孩子，最後他們會長成自己的樣子，這種灌溉、培育孩子的心情和過程，對女人來說是一股很大的力量，也是成長的機會。

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【延伸閱讀】

【最美媽媽力】女強人媽媽辭職打造她和女兒夢想中的澎澎裙品牌

【最美媽媽力】她離開十年職場 開了一家孩子也能參與的店

創業職場

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