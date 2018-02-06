學測版「理想女友考科」超難 非選要考憤怒函數

2018-02-06 10:27 聯合新聞網 綜合報導



大學學測。聯合報系資料照／記者翁禎霞攝影 分享 facebook

日前大學學測落幕，一名女網友替自己的家教學生出了「最佳男友學測考題」，裡面包含各種情境假設，讓不少網友稱讚十分有創意，現在她再次推出「理想女友學測考題」，要來測驗大家是不是一個理想女友。

一名女網友在《嘰咕Park》上表示，自己的家教學生因為剛考完學測整天像一灘爛泥，而且時常向她抱怨交不到女朋友好痛苦，於是她仿造學測格式出了一份「最佳男友考科」的試題，也成功獲得好評，之後她再推出了「理想女友學測考題」，而且情境更加豐富，連非選題的難度都增加了不少。

此次單選試題包含的題目有如果男友在打LOL，但妳慾火焚身會怎麼辦、男友籃球比賽輸了要怎麼安慰他、偷看男友的手機對話記錄後被發現怎麼辦等問題，十分生活化，但不少網友吐槽到底為何幾乎每題的選項都有「直接寬衣解帶」，笑稱「到底有沒有誠意要解決事情啊」。

不過雖然單選題看似簡單，此次非選題的難度則大幅增加，包括要計算男友打LOL到一半被妳拔插頭，根據男友生氣規模所釋放出來的能量，或是要寫出女生交往後繼續化妝的推移矩陣，還有函數問題要計算男友在妳家樓下等你出門的生氣增減情形與圖形。

「理想女友學測考題」推出後，不少網友認為怎麼看起來比男友學測考題還要難，還有人說「我是文組的你叫我算這個？」、「非選難易度也差太多」、「我不用理想女友，只要有女友一起寫就好」。不過女網友說，這次的考題連她自己都沒有標準答案，所以歡迎想做詳解的人出現，另外也有網友建議先把考題拿給男友寫一遍，把它視為正確答案再去批改考卷。

女網友創意打造第一屆女朋友學測「理想女友考科」。圖／翻攝自 嘰咕Park 分享 facebook

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