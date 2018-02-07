生活點滴／兩岸姊弟情

2018-02-07 06:00 聯合報 李月治



圖／黃鼻子 分享 facebook

去年夏天，弟弟帶著弟媳及兩個姪兒、二姊和外甥女漂洋過海來看我。其實弟弟幾次嚷嚷要來台灣，卻總忙於工作，直至去年才成行。

弟弟雖然是第一次來台，但因事前做足了功課，台北的景點和美食他都瞭若指掌，反而變成是他在帶路，我和孩子則跟著蹭吃蹭喝。

我們先前往萬華剝皮寮，弟弟驚訝於這裡環境如此清幽，古蹟文物保存如此完善；我們又到淡水漁人碼頭欣賞落日餘暉，在音樂餐廳，面對出海口，吹著海風，聽著悠揚歌聲，我才發覺在台灣度日的二十幾年，只汲汲營營於生活，難得如此放鬆愉悅。

弟弟知道我辛苦，所有行程他都捨不得讓我花一分錢，全由他刷卡或用支付寶埋單。

隔日去一○一大樓前，弟弟預先買好觀景台的門票。我們搭乘高速電梯來到八十九樓的觀景台，人潮眾多，外甥女和姪兒興致勃勃地站在落地窗前俯瞰台北夜景，有嚴重懼高症的我卻不敢靠近。弟弟見了，對我說：「這麼美的夜景，可不要錯過。來，不用怕，我牽著妳，沒事的。」起初我感到有些害羞，最後還是讓弟弟牽著我的手，慢慢靠近窗邊，終於得以俯瞰台北市的夜景──萬家燈火，璀璨耀眼，美得如一幅畫，教人陶醉。

四十幾歲的姊弟倆手牽著手靜靜欣賞眼前的夜景，那一刻如此溫馨美好。一種無以名狀的感動湧上心頭，我眼眶濕潤，彷彿回到童年，我和弟弟一起在山坡上放牛、去田野裡撿拾花生、接到大學錄取通知書時歡呼、除夕夜守在電視機前看央視春晚……有太多我們共同成長的足跡和回憶，清晰如昨。

其實，弟弟始終關心著我，從他對台灣政治、經濟、文化的關注乃至於對台北的了解，我明白，只有當親人居住在那個城市，你才願意用心去了解那個城市的一切啊。

我想，等我到很老很老的那一天，依然會記得這一幕，在台北一○一的觀景台，弟弟牽著有懼高症的我，靜靜倚著窗邊俯瞰夜色中的台北市，是永恆的親情畫面。是的，即使身處海峽兩岸，那份血脈相連的手足親情，依然根深蒂固，不可分割。