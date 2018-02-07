賞文迴響／不當完美母親

2018-02-07 06:00 聯合報 童言



拜讀1月6日的〈晨光幫幫忙：家有半獸人〉一文，非常認同作者彭顯惠教養兒女的態度，同時也想起母親從小給予我的生活教育。

兒時，奶奶清晨起床後習慣為全家人煮好稀飯放在廚房灶上，母親因而不用早起做飯；但她要求我每晚睡前要整理好書包，備妥要穿的制服和鞋襪，自己起床、吃早餐、上學去。如果忘了帶什麼物品，打電話回家求救也沒用。

我不愛吃冷稀飯配鹹醬菜，寧可花零用錢買豆漿或麵包隨便吃，然後到附近等同學一起走到學校。同學的母親要她吃完早餐才能出門，她討厭的滷蛋滷肉和稀飯香噴噴熱騰騰，總讓在旁等待的我直吞口水；偶爾被問要不要來一碗，自然點頭如搗蒜。若突然下大雨，這位同學的母親還會專程送傘到學校。相較之下，我認為母親肯定是不夠愛我，才會放牛吃草。

高二時，父親為認識不深的人作保，導致債務纏身。母親直接表態自顧不暇的立場，要我自立自強。考完大學聯考，我的暑假在百貨公司打工度過；當了大學新鮮人，自知沒有玩樂的餘地，兼家教、端盤子、領獎學金完成課業。畢業後，白天上班晚上兼差，兩份薪水的三分之二交給母親補貼家用或還債。

我當時苦不堪言，非常羨慕出國留學的同學，認為自己很倒楣，埋怨沒有父母可撐腰，一切都要靠自己。後來因緣際會出國工作、求學，婚後定居挪威，在生活不易的異鄉卻如魚得水，方感念母親從小對我「不寵不溺」的堅持，無形中培養了我自主擔當的個性，讓我無論走到哪裡都能適應生存。

記得有位同事，每天中午除了便當，定有一盒切好的水果；有次意外得知，西瓜沒去皮、切成大小適中的塊狀，或是葡萄沒剝皮，她都不知道要怎麼吃。她的母親把她照顧到連水果都沒辦法自己弄來吃，給我莫大的震撼。自此更感謝我那位不完美的母親，給我自行成長的空間。

母親是人，不是神，總有脆弱或沒辦法的時候。無須逞強，適時讓子女了解真正的狀況，反而有助他們知曉世事；不願要求子女分擔家務，再怎麼拮据也寧可苦自己的話，恐怕會發生寓言故事的情節──貧困的母親讓孩子吃雞肉，暗自吸吮雞骨解飢卻被孩子瞧見，還安慰她：「媽媽，等我長大賺錢，您愛吃多少雞骨頭，我都可以買給您吃。」