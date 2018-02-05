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呂秋遠：以愛為名的家暴與勒索 最讓孩子難受

2018-02-05 06:30聯合報 記者楊德宜╱即時報導

呂秋遠。圖／翻攝自呂秋遠臉書
呂秋遠。圖／翻攝自呂秋遠臉書
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藝人宥勝撕毀2歲女兒的童書照片，引發管教過當爭議，律師呂秋遠在臉書雖未點名，他提醒，「教養小孩不是純粹的私事，否則就不會有保護令這種東西」；破壞孩子的玩具，來告訴孩子不收好就沒的玩，「以後孩子就有可能破壞老爸的輪椅，說再漏尿就剪掉」，以愛為名的家庭暴力與情感勒索，是最讓孩子難受的事情。

●呂秋遠對於教養小孩列出10點見解：

1.教養小孩不是純粹的私事，否則就不會有保護令這種東西。

2.教養小孩是一件非常不容易的事，他們通常就是不能控制（凡是生命，都不能也不該控制）否則父母不會經常很想抓狂。

3.好好教養小孩的成本非常高，不是像30年前一樣隨便養隨便大，否則現在也不會少子化。

4.嚴父慈母這種觀念，跟「爸爸早起看書報，媽媽早起忙打掃」一樣的詭異。請問家嚴家慈到底是什麼？現在的孩子比較常聽到嘉明吧！

5.打小孩是最簡單處理孩子失控的方式，打完小孩也可以同時讓自己神清氣爽，但是副作用與後挫力也最大。你打小孩，小的時候就打別的小孩，大了以後就打你。

6.破壞孩子的玩具，來告訴孩子不收好就沒的玩。以後孩子就有可能破壞老爸的輪椅，說再漏尿就剪掉。

7.現在你覺得孩子不乖，就應該給他點教訓，以後自己坐輪椅漏尿，就別怪孩子推你去鐵軌邊看風景。

8.關於教養孩子這件事，沒有最好的答案，也沒有專家，但是if you 惦惦，no body say you A告。大肆張揚自己有爭議的教養方式，不會比較好。

9.以愛為名的家庭暴力與情感勒索，是最讓孩子難受的事情。

10.不要讓你的家人認為，「低溫問題多，不想回家，最好。」

情感呂秋遠

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