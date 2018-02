呂秋遠:以愛為名的家暴與勒索 最讓孩子難受

2018-02-05 06:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



呂秋遠。圖/翻攝自呂秋遠臉書 分享 facebook 藝人宥勝撕毀2歲女兒的童書照片,引發管教過當爭議,律師呂秋遠在臉書雖未點名,他提醒,「教養小孩不是純粹的私事,否則就不會有保護令這種東西」;破壞孩子的玩具,來告訴孩子不收好就沒的玩,「以後孩子就有可能破壞老爸的輪椅,說再漏尿就剪掉」,以愛為名的家庭暴力與情感勒索,是最讓孩子難受的事情。

●呂秋遠對於教養小孩列出10點見解:

1.教養小孩不是純粹的私事,否則就不會有保護令這種東西。

2.教養小孩是一件非常不容易的事,他們通常就是不能控制(凡是生命,都不能也不該控制)否則父母不會經常很想抓狂。

3.好好教養小孩的成本非常高,不是像30年前一樣隨便養隨便大,否則現在也不會少子化。

4.嚴父慈母這種觀念,跟「爸爸早起看書報,媽媽早起忙打掃」一樣的詭異。請問家嚴家慈到底是什麼?現在的孩子比較常聽到嘉明吧!

5.打小孩是最簡單處理孩子失控的方式,打完小孩也可以同時讓自己神清氣爽,但是副作用與後挫力也最大。你打小孩,小的時候就打別的小孩,大了以後就打你。

6.破壞孩子的玩具,來告訴孩子不收好就沒的玩。以後孩子就有可能破壞老爸的輪椅,說再漏尿就剪掉。

7.現在你覺得孩子不乖,就應該給他點教訓,以後自己坐輪椅漏尿,就別怪孩子推你去鐵軌邊看風景。

8.關於教養孩子這件事,沒有最好的答案,也沒有專家,但是if you 惦惦,no body say you A告。大肆張揚自己有爭議的教養方式,不會比較好。

9.以愛為名的家庭暴力與情感勒索,是最讓孩子難受的事情。

10.不要讓你的家人認為,「低溫問題多,不想回家,最好。」