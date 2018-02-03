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晨光幫幫忙／金錢遊戲

2018-02-03 07:25聯合報 文／劉昭儀、顏銘新

對孩子們來說，大人每天辛苦經營、錙銖必較的金錢，頂多就是大富翁遊戲中必備的道具；...
對孩子們來說，大人每天辛苦經營、錙銖必較的金錢，頂多就是大富翁遊戲中必備的道具；或是跟媽媽去便利商店時可以換到的一份霜淇淋。 圖／陳佳蕙
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對孩子們來說，大人每天辛苦經營、錙銖必較的金錢，頂多就是大富翁遊戲中必備的道具；或是跟媽媽去便利商店時可以換到的一份霜淇淋。除此之外，那些生活中的柴米油鹽或理財計畫，統統都不存在於自己的小宇宙……但隨著孩子逐漸長大，愈來愈常聽到家長們說：「大人賺錢很辛苦喔！」、「想買玩具？家裡沒有多餘的錢。」、「零用錢只能給這麼多喔。」

不識人間煙火的雲端，固然充滿真善美；但終究要牽引著孩子，走入世俗的真實人生。或許我們會帶著孩子到超市看商品的標價，也可以列出預算讓孩子自己挑選耶誕節禮物；甚至試著給他們錢去買早餐……孩子的一小步，會逐漸累積成融入金錢現實的一大步！

這些技術性的學習，我想各位爸媽都會有符合自家的金錢價值，或生活現況的好方法。但是我想知道，到底在這樣的過程中，除了讓孩子認識錢的計算與用途，更重要的是金錢在生命中扮演的角色與力量。該如何運用金錢？並不要被金錢所操控？

這個月的「晨光幫幫忙」，要召喚的是一位永遠充滿童心與童趣的專家──「小茉莉爸爸」顏銘新，他不只為孩子說故事、陪伴孩子在閱讀中長大，更是理財規畫、運用金錢力量的專家。正因為這是會影響孩子未來人生選擇的重要課題，我們更要帶著良善、寬容與大器的宏觀，來帶領孩子認識金錢的遊戲世界！

BY昭儀

收到昭儀的召喚，我想起自己上財務管理學程的第一本指定教材《漫步華爾街》，這本書自一九七三年出版至今已經銷售超過一百五十萬本，可是波頓．麥基爾這位學、政、經成就斐然的作者卻說了讀完這本書，不保證一夕致富。

回頭這麼一想，再來分享些自已和孩子們交流的金錢觀念，以及翻譯《理財小達人》套書過程中的心得感想，也就比較不會緊張發抖了，畢竟小茉莉一家「雖然沒有華廈美衣裳／但是心裡充滿著希望／我們要飛到那遙遠地方看一看／這世界並非那麼悽涼／我們要飛到那遙遠地方望一望／這世界還是一片的光亮……」（音樂請下〈張三的歌〉）

這一代的父母最擔心的莫過於廟堂諸公不爭氣，下一代只得淪落到異國他鄉當台傭、當台勞，也許有一些祖上庇蔭的，或是父母用肝肺去多掙點錢的，還有點機會讓下一輩繼續當資本家，但也得要孩子守得住。所以早些讓孩子了解大人們金錢遊戲的規則，以及培養正向的價值觀，也是「轉大人」時期該要進補的一帖藥方。但要怎麼補，當然得還得看看體質氣血來調整，所以零用錢該怎麼給，還真的沒有標準答案呢！

關於金錢，我認為第一個可以教給孩子的觀念是「責任心」。在孩子第一次擁有錢的時候，請他自己想想握在手中的這些錢有哪一些用途？並提醒他自己在選擇用途後，在享受成果的同時也必須要承受後果：選擇歡樂享用哈根達斯、宇治金時，下一次想吃就得等上好一陣子；選擇台灣在地的叭噗、枝仔冰，雖然沒那麼高檔，但可以多吃好幾次；如果是選擇儲蓄，也許用現在的忍耐可以換得將來更多的樂趣呢！自已選擇，自已承擔，就是一種「責任心」。

另一種「責任心」是孩子應該知曉的是有付出才有收穫，要求孩子維持房間整齊、做家務、或是達到目標成績。讓孩子了解貢獻出相對應的勞務，才能得到零用錢或報酬。這除了是給孩子金錢，更是給孩子負責觀念的作法之一。

有了這兩種「責任心」的基本觀念之後，接下來可以引導出金錢遊戲裡最重要的兩個經濟概念──「消費」和「投資」。

提到金錢遊戲，大學念工程的我一開始有點瞧不起學財務的人，完全不事生產，鎮日想著從錢財的流動搬運中賺錢，當年死腦筋的認定不生產製造，財富不會增加的物質不滅定律，直到進了金融業上班後，才知道資訊的價值，才明白增進金錢流動性所帶來的效率和價值。金錢的價值，和資訊有著絕對的關係：知道哪裡的東西最便宜？自家商品去哪裡可以賣個好價錢？什麼投資會有最好的報酬？所以有人說「知識」就是「金錢」。

郝廣才和朱里安諾在繪本《一片披薩一塊錢》裡簡約地把金錢的流動性和消費這樣的概念講得淺顯易懂，雖然從頭到尾都只有一塊錢在熊和狐狸的手中來回流動，但是他們卻在過程裡得到了滿足啊。

經由「消費」來「得到滿足」是金錢主要的功能之一。想要用有限的金錢獲得更多的滿足，「預算」是最有力的工具，預先想想需要的或想要的東西，預先算算現在和將來會有的錢，才能避免落入窘迫的財務困境。

金錢是我們可以「得到滿足」的重要媒介，但不是唯一的媒介。《綠野仙蹤：奧茲國仙境》裡最後稻草人回答皇后說：「……無論怎麼說，腦袋都比金錢更好。可能您已經發現了有錢沒腦袋的人，是得不到任何好處的；可是有腦袋的人，就算沒有錢，也能讓自己天天過得快活呀！」真的，只想著賺錢卻不懂得花錢的人，只會累壞自己。而只想著攢錢卻一毛不拔的人，也得不到心靈上真正的滿足。

投資是最有趣，也是最有挑戰的一種花錢方法，因為這樣的花錢方式，很有可能賺到更多的錢。投資入門觀念就是利息，把一百元存進銀行，如果銀行支付了5%的利息，期滿之後，銀行會還給我們一百零五元。孩子只要學會比較大小多少，不需要用到太複雜的數學，就能夠明白儲蓄的好處。

轉眼間又到了每一年發紅包的時候，這也是和孩子們分享金錢觀的好時機。《理財小達人》出版前一度討論想用「小小巴菲特」作為系列名稱，作罷的原因為讀了這套書並不保證能變成投資專家，但是養出正確的金錢觀和消費習慣，不但可以確保孩子未來的人生富足，有了這樣的孩子，也是爸媽們的福氣啦！

BY銘新

巴菲特
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

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