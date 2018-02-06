心情點滴／加護病房住一周

2018-02-06 06:00 聯合報 林思妙



圖／PPAN 分享 facebook

日子一如往常，清晨的陽光照亮臥室，我俯身喚醒讀高二的兒子。這天他似乎身體不適，只見他皺眉摸著胸口，說：「心臟痛。」想必是課業壓力大，我沒有特別緊張。

基於保險起見，還是為兒子請假上醫院。做了一些檢查後，醫生以打氣安撫的口吻說：「媽媽妳不用太緊張，但心臓的問題變化很大又很快，孩子得住加護病房。」晴天霹靂，兒子默默流涙，我六神無主，老公強作鎮定地握住兒子的手。

由於這間醫院沒有兒童加護病房（直到這時我才知道高中生仍是小兒科的範圍），坐上救護車轉院，恐怖至極！疾駛進另一間醫院，兒子隨擔架推入加護病房，醫生、護士急湧而上，一切不真實到如同電影情節。夫妻倆呆坐，時間凍結。醫生出來又說明一番，遞出病危通知單，千斤重的雙手簽出歪歪扭扭的恐懼。

住進加護病房觀察一周，兒子的病況在有驚無險中康復。探病時環顧四周，病房中有在保溫箱裡和死神搏鬥而哇哇大哭的新生兒，也有較大的幼兒向媽媽哭著喊痛，那名母親跪在床邊，緊握幼嫩的小手。望著她的背影，跪著的姿態像是疼惜心肝寶貝，更像是虔誠而堅定地祈求上蒼保佑。回頭望向兒子，他的眼神也正凝望那些室友，我不禁握住他的手，他以一種感恩與悲憫的眼神回應我。

他很快升上高三。原本還有點擔心，但備考期間，甚至學測當天，我看到了不同的他。沒有沉沉的低壓氣氛、沒有紛亂的焦躁，只有按部就班、慢條斯理的氣定神閒，即使考數學時也如僧人行走般淡定（他哥哥考數學時可是猛跑廁所呢）。

學測後的申請入學，他已知道走向，自己寫備審資料並找學校的輔導室老師幫忙模擬面試。他說短期目標是進入教育心理與輔導系就讀，成為諮商師兼作家則是未來理想，透過實務與書籍雙管齊下，撫慰受傷心靈。

奇怪，兒子怎麼彷彿脫胎換骨？現在想起來，一切變化似乎從「心痛」那天早上開始。餘悸猶存的我，開始覺得那天叫作轉捩點。

為何能如此篤定規畫呢？喜歡文學創作的他，寫了一首詩，其中一句是「你只有／每一刻的鼻息」。我懂了，因為突如其來的疾病，被迫提前思考生死。於是在他尚稱稚嫩的外表下，住進一個有智慧的老人家。他悟出生命僅在一呼一吸之間而已，沒人知道自己還有多少生命，不如敞開心胸，做些有意義的事。

曾經面臨生死一線間後，升學考試不算痛苦。生命如此不完美，在各種困境中最需要有溫暖的雙手或肩膀依靠，於是啟發了兒子助人的志願。他找到一條讓生命發光發熱的路，在加護病房裡，有驚無險走一遭，走出新生命。