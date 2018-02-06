親子互動／偶像劇的機會教育

2018-02-06 06:00 聯合報 牛媽媽



前陣子和女兒看一齣偶像劇，有個橋段是女主角不小心把未婚夫奶奶送給她的手鐲搞丟了，雖然在網路上找到一只相似的替代品，但要價二十萬。情急之下，她看到地下錢莊借貸的宣傳單，立刻撥電話借款。為了還債，下班後到處兼差，把自己搞得疲於奔命之餘，還得跟家人諜對諜。

我看了皺起眉頭，問女兒：「妳認為她的處理方式妥當嗎？」「自己的疏失自己負責啊！」「或許可以找家人商量。」「又不是媽寶，都出社會了，而且遇到這種事，少不了被家人臭罵吧！」「家人是永遠的支柱，再怎麼責備，背後也是關心喔！和家人坦承也是彼此的一種信任，而且說了一個謊之後，還要編更多的謊來圓之前的謊，多累人啊！」

這天，我在玄關看到一張女兒留給我的字條，自首她前天去補習時，把我買給她的手機弄丟了。焦急又惶恐的她一時之間不敢告訴我，但想到那次看偶像劇時的對話，決定坦承自己的疏失，並已向警局報案、申請停話。

待女兒放學回到家後，一提起這事就泣不成聲，想必這幾天心中很不好受吧。我想，或許每個看似堅強獨立的外表下，都有一顆脆弱的心，需要家人的支持與鼓勵。

經由這件事也再次提醒了我，在對孩子的寵愛與嚴厲之間的拿捏，是艱難的課題。我從小受到的教育就是「愛之深，責之切」，平常我對孩子算是嚴格，如果第一時間知道此事，以我的火爆的脾氣，除了責罵定會加上碎碎念，也難怪孩子遇到事情不敢直接跟我說。幸好，孩子有把我說過的話聽進去，而那齣偶像劇，也意外當了功臣。