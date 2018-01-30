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北市新增20處公共托嬰設施 2月份報名時間、資格

2018-01-30 15:21聯合新聞網 BabyHome

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【編輯：武美齡】

為減輕養育負擔，台北市政府2018年增設20處公共托嬰設施，包括公辦民營托嬰中心及社區公共托育家園，2月份登記報名時間家長別錯過！

全台生育率逐年下降，現在許多人都晚婚、工作忙，無法仰賴家庭支援照顧，許多家庭都擔心小寶貝出生後，後續養育更是一大開銷。台北市政府2018年開春即宣布，再增設20處公共托嬰設施，包含1處公辦民營托嬰中心(大公托)，及19處社區公共托育家園(小家園)。

收托條件為設籍台北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒，且父母雙方設籍於台北市滿6個月以上。大公托每童每月收費1萬1,000元，小家園每童每月收費1萬4,500元。

這一次增設的公托報名分為兩梯次，目前已進行到第二梯次，第二梯次可報名的公托機構如下：

1.蘭雅托育家園：位於士林區蘭雅國小，電話2838-4896

2.桃源托育家園：位於北投區桃源國小，電話2893-1077

3.永樂托育家園：位於大同區永樂國小，電話2553-0711

4.文湖托育家園：位於內湖區文湖國小，電話8797-8861

5.星雲托育家園：位於內湖區清白區民活動中心，電話8792-2462

6.麗山托育家園：位於內湖區麗山國小，電話8751-0725

7.大直托育家園：位於中山區大直國小，電話2533-0158

8.北安托育家園：位於中山區北安國小，電話2533-4390

9.興隆托育家園：位於文山區興隆國小，電話8931-5966

10.萬福托育家園：位於文山區萬福國小，電話2934-9616

★第二梯次登記時間

◎107年2月1日(週四)~2月6日(週二)

上午9時至下午5時30分(中午不休息)

◎107年2月7日(週三)

上午9時至下午3時0分(中午不休息)

★各場地辦理招生說明會

107年2月3日(週六)上午10時0分

★現場抽籤

107年2月7日(週三)晚上6時30分

★公告錄取名單

107年2月8日(週四)上午10時，於各場地及台北市政府社會局網站。

★分批收托

107年2月21日(週三)起

★收托順序重點整理

1. 第一序位：弱勢家庭及持有輕度身心障礙手冊之嬰幼兒等。

2. 第二序位：父母戶內育有3名以上子女家庭之嬰幼兒。

3. 第三序位：公托及學校現職員工子女。

4. 第四序位：嬰幼兒設籍於公托所在之行政區。

5. 第五序位：一般家庭嬰幼兒。

以上資訊提供家長參考，詳細規範請參考台北市政府社會局網站

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