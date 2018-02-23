凍卵預留優質卵子 網友：冷凍幾年都比高齡的好

2018-02-23 08:00 聯合新聞網 BabyHome



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晚婚已成現代普遍現象，但生理老化年齡並未延後，女性在35歲之後卵巢健康開始走下坡，卵子品質與受孕率都逐漸降低，在最佳生育年齡時提前凍卵就成了預留健康卵子的選擇。

人工生殖科技不斷進步，不孕夫妻已可選擇人工授精或試管嬰兒來一圓生兒育女的夢想，已屆適婚年齡卻因種種因素而未有生育計畫的女性，則可藉著凍卵來將品質理想的卵子保存，待日後已準備好生育時再解凍卵子體外受精後植入胚胎，減少高齡生產時增加的諸多風險。至於對凍卵的看法、哪些人該凍卵，聽聽BabyHome網友怎麼說。

KIREE：「女性最佳懷孕時機是30歲前，但是現在很多都超過30歲才結婚，卵子會老化，所以專家就建議女性如果超過30歲未生育，就可以嘗試先冷凍卵子，聽說冷凍好幾年的年輕卵子品質，還是比高齡的新鮮卵子好很多～」

十蛋：「剛開始會先照陰道超音波、抽血，後來我的AMH（抗穆勒氏賀爾蒙）檢測出來後，醫生表示卵子庫存還夠用，也都很健康，整個過程還蠻順利。等到老了之後你想凍卵就比較困難，卵子的品質只會越來越差，取卵也不是什麼樣的大手術，不用太擔心。建議在未來有計劃想要當媽媽的話，就趁年輕的時候快點去凍卵。」

Sherry：「如果要凍，36歲就要快了！再猶豫下去可能卵子數量會越來越少，而且品質也會比較差。」

萱Xuan：「卵子還是會隨著年紀越大而老化，只要身邊的朋友跟我提到要去凍卵，我都會跟他們說想要小孩的話就趁現在趕快去，年紀越大機會越小。」

Bay：「女孩子在生殖上的大敵就是年齡，隨著年齡的增長，生殖力與卵的品質只會越來越差，這是你怎麼補，怎麼吃藥打針都救不了的。年紀越大越沒體力陪孩子，真的要生還是要趁早。」

國人結婚、生第一胎年齡逐年提升，直接影響不孕人口比例的增加。婦產科醫師表示，子宮可以藉著保養來維持健康，但卵巢是會漸漸老化的。有生育計劃的女性，建議及早規劃，以免日後求子之路走得艱辛。

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