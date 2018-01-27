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生活趣聞／意義大不同

2018-01-27 07:05聯合報 歐咪媽（高雄左營）

外子一直有個疑惑，不知為何當孩子用手指比出某個動作時，我總滿臉笑容，但若換成他，我卻對他不理不睬。

原來，孩子以大拇指和食指交疊比出的動作，是從韓國流行到台灣的「愛心」手勢，而外子比出的手勢看似相同，卻是要拿「零用錢」的暗示，意義大不同，怎能相比？我自然是視若無睹！

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