閱讀生活／夏天的沙拉 冬天的濃湯

2018-01-27 07:09 聯合報 文鵝黃色甜點廚房



我特別喜歡這組色彩繽紛的系列。做沙拉、煮濃湯，本來就沒有固定食譜的道理，要做什麼，全由市場上的蔬菜水果來決定，還有季節、氣溫和烹調者當下的心情。 圖大好書屋提供 分享 facebook 照顧好生活中的每件小事，就從「飲食」開始！

對食物充滿愛和情感的Wendy與另一半Sean，

於2013年攜手創立「鵝黃色甜點廚房」飲食工作室。

一起來看看他們提供的沙拉濃湯組合，

這個周末，就來品嘗季節的清新滋味吧！

我特別喜歡這組色彩繽紛的系列。做沙拉、煮濃湯，本來就沒有固定食譜的道理，要做什麼，全由市場上的蔬菜水果來決定，還有季節、氣溫和烹調者當下的心情。

紅蘿蔔和孜然，實屬絕配，再加上柑橘和香草的陪襯，是一款沒有生菜葉時，可以快速端上桌的冷盤料理；只需要花點耐心，將紅蘿蔔切絲，成果肯定不同凡響。遇到生菜盛產的冬季，我會準備一些溫熱穀豆和煎烤水果，拌在一起做成溫沙拉，享受新鮮可口的甜美萵苣。

百搭的香料烤豆，除了增加營養，豔麗的香料色彩，讓人食指大動，大人小孩都抵擋不住它的魅力，撒在南瓜湯上，口感與美感兼具。趁著白花椰菜採收的冬日，與小米一起入鍋簡單烹煮，無論打成細密濃湯，或保留些許顆粒，都是暖心的季節湯品。

下回又要做什麼沙拉濃湯組合呢？上市場去找找靈感吧！

烤梨榖豆沙拉（4人份）

食材：

水梨1顆切成好入口塊狀、海鹽少許、綜合生菜4份，洗淨瀝乾後冷藏、熟紅白藜麥1份、現磨黑胡椒少許、蘋果油醋醬1份、香料烤豆1份。

作法：

①取一厚底平底鍋，以中火加熱鍋後，放入水梨煎烤至表面稍微上色，撒些許鹽，取出放涼備用。

②取一大盆，放入綜合生菜、半份的熟紅白藜麥、少許鹽、現磨黑胡椒和些許油醋醬，一起拌勻。

③將作法②的沙拉盛盤，平均放上

水梨，撒上剩下的熟紅白藜麥和香料烤豆，最後再淋上一些油醋醬，即可享用。

●自製蘋果油醋醬：將1大匙的蘋果醋、1大匙檸檬汁和6大匙初榨橄欖油放在一只玻璃罐中，搖晃均勻，即可使用。

紅蘿蔔香草沙拉（4人份）

食材：

孜然1小匙、過濾水適量、海鹽1/2小匙、紅蘿蔔1根（約160g），切成細絲、初榨橄欖油少許、柳橙1顆切成瓣、香菜或薄荷葉適量，略切碎。

作法：

①取一平底鍋，放入孜然，以小

火炒至飄香，約5～8分鐘，關火，放涼備用。

②取一湯鍋，加入足量的水，煮

沸後加入鹽和紅蘿蔔絲，汆燙至熟，試吃一下，完成的紅蘿蔔要保留些口感，不要過熟。取出瀝乾放涼，倒入一盆中備用。

③在作法②的紅蘿蔔絲中，拌入孜然、橄欖油和柳橙切瓣，放入冰箱冷藏至少半小時。食用前取出，拌入香菜或薄荷碎末，即可享用。

香料烤豆南瓜濃湯

(A)香料烤豆1杯

食材：

熟鷹嘴豆1杯（120g）、哈里薩香料鹽2小匙、楓糖漿2小匙、花生油或其他植物油2小匙。

作法：

①烤箱預熱至190℃。準備一個烤盤

，鋪上烤焙紙或防沾墊。

②取一小盆，將所有材料放入，攪

拌均勻，試吃一顆調整味道。接著倒入烤盤中，烘烤20～25分鐘，至金黃即可。取出後，放涼備用。

(B)南瓜濃湯（2～4人份）

食材：

過濾水2又1/2杯（500g）、月桂葉1/2片、南瓜塊450g，建議去皮顏色較漂亮、熟鷹嘴豆50g、海鹽3/4小匙、哈里薩香料鹽1/2小匙、香料烤豆1份、寶貝生菜適量、現磨黑胡椒少許、花生油或亞麻子油少許。

作法：

①取一湯鍋，加入水、月桂葉和南

瓜塊，以中火煮沸後，轉小火，加蓋燜煮南瓜約5～10分鐘至熟透；接著，加入熟鷹嘴豆、鹽和香料鹽，攪拌均勻，試吃一下鹹度。加蓋，繼續燜煮10分鐘。

②關火，挑出月桂葉，以攪拌棒攪打至均勻細緻。將湯分裝在碗中，撒上作法①的香料烤豆，放上寶貝生菜、現磨黑胡椒，淋些許花生油，即可享用。

●編註：寶貝生菜（baby greens）指的是在生長約四周內採收的鮮嫩生菜，營養成分高，口感細緻；若不好取得，可用芽菜取代。

●提醒：濃湯冷卻後若要加熱，需要再加一些水稀釋，就能回到綿密細緻的口感。

小米花椰菜濃湯（2～4人份）

食材：

粳小米1/4杯（42g），用兩倍冷水泡隔夜、過濾水5杯（1000g）、白花椰菜1顆（約400g），切成小花束狀、海鹽3/4小匙、檸檬汁1/8小匙、初榨橄欖油少許、辣炒綠花生1份。

作法：

①將小米洗淨瀝乾。取一湯鍋，加

入小米，以小火乾炒至飄香，約5～8分鐘。加入水，以中火煮沸後撈除表面浮沫，轉小火，加蓋燜煮5分鐘。接著加入花椰菜、鹽和檸檬汁，繼續加蓋燜煮約5～10分鐘，至花椰菜與小米皆熟透，即可關火。

②以攪拌棒將作法①的濃湯攪打至均勻細緻後，分裝在碗中，淋上些許橄欖油，撒上辣炒綠花生，即可享用。

●摘自大好書屋《原味，每一天：自然純蔬餐桌的簡單日常》