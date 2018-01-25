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先生幫她剃腋毛卻噴血 婆婆送的「除毛機」有玄機

2018-01-25 14:02聯合新聞網 綜合報導

老公把「除毛球機」誤當「除毛機」，害老婆腋下噴血。圖擷自PTT
老公把「除毛球機」誤當「除毛機」，害老婆腋下噴血。圖擷自PTT
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一名女網友在批踢踢PO文，表示有天看到老公把玩著婆婆送的「除毛機」，老公還跟自己說這台「除毛機」效果很好，因此決定用這台「除毛機」幫她剃腳毛，當時毛雖然沒被剃掉，但是並不感覺疼痛。之後老公開始幫她剃腋毛，沒想到當場遭成腋下紅腫噴血，後來到網路搜尋才發現，原來婆婆送的是「除毛球機」，而不是「除毛機」。

女網友寫道，原本並不想要給老公剃腋毛，但是老公堅持要試試看媽媽送的除毛機，於是在沒有塗乳液的形況下讓他試試，想說剃腿毛也沒什麼感覺，但是被老公半強迫一剃後，她立刻尖叫，當時老公還回應說可能是她的腋毛太粗又再剃一次，結果造成自己腋下紅腫噴血。

女網友事後覺得事情並不單純，認為這台機器可能不適合拿來剃腋毛，沒想到一查後發現，原來婆婆送的是一台「除毛球機」並不是除毛機，老公看到後也在一旁哈哈大笑，事後她也傳Line給婆婆「告狀」老公將除毛球機搞錯的事件，令婆婆哭笑不得。

網友們看完後紛紛留言表示實在是太蠢了，老公應該要去罰跪；還有網友表示現在冬天，被剃到應該會非常的痛，建議女網友應該要懲罰老公，也剃他的毛。不過也有網友表示，女網友跟婆婆的感情真好，好令人羨慕。

婆婆兩性關係

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