「不讓我上網、大家同歸於盡」 小二男童這話嚇壞媽媽

2018-01-24 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



「不讓我上網、玩遊戲，那我們同歸於盡」，一名家長禁止就讀國小的兒子打網路電玩、手遊，沒想到，才停玩了一兩天，孩子出現了焦慮、憤怒、情緒失控等戒斷症候群症狀，甚至威脅父母，說了狠話。 部分孩子因為過度使用網路，沈迷其中，而出現網路成癮症狀，家長務必謹慎以對。圖為示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照 分享 facebook

台北馬偕兒童身心科主治醫師臧汝芬指出，網路普及之後，對於幼兒身心產生極大的影響，部分孩子因為過度使用，沈迷其中，而出現網路成癮症狀，家長務必謹慎以對。

臧汝芬說，目前精神疾病診斷系統將「網路遊戲障礙」列為補助診斷，世衛組織日前正式將「網路遊戲障礙」（電玩失調症）列入疾病分類編碼，即將問世的新版的精神疾病診斷系統將跟著將此列入正式診斷疾病名稱。

臧汝芬指出，目前「網路遊戲障礙」共有九大指標，只要出現其中5項，就可能罹病，必須治療。在九大指標中，較重要的是因過度使用網路而出現說謊、拒學等負面行為，以及人際關係變差、每天花太多時間在網路、電玩，一旦離開網路，沒得玩，就出現焦慮、憤怒等戒斷症候群症狀。

臧汝芬表示，網路遊戲障礙青少年個案越來越多，且年齡變低，就有小二學生因為貪玩手遊、電玩，被媽媽禁止使用手機、電腦，竟然喊著要自殺，甚至語出驚人地說「不給玩，就要跟家人同歸於盡」。

臧汝芬說，許多年輕父母本身就愛玩手遊、電玩，常透過手機追劇，「這是非常不好的行為」，孩子有樣學樣，至餐廳吃飯時，全家坐在一起，卻是各自玩著手機平版。

臧汝芬提醒家長，千萬不要將3C產品當成育兒保母，並需嚴格限制孩子使用時間，平常一天使用1個小時為上限，周六周日則可增加至3小時，如果行為異常，例如，為了上網，而說謊、不想上學，就應陪同就醫。

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