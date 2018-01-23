退休樂觀老師 70年後寫書找回愛

2018-01-23 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



70歲的周修竹，透過撰寫《從前從前》自傳書重拾自我。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

「因為這本書，把原本殘缺不全的我，拼湊成完整。」70歲的周修竹任職高中老師退休後，便倒高雄長青中心擔任志工，但內心的一角，兒時父母分居、重組家庭的吵鬧及失婚，她認為，「自己是個沒價值的人」，自小不被疼愛。直到2年前接觸《從前從前》這本書，透過寫自傳，她翻起塵封已久的老照片，才發現深藏已久的祕密。

《從前從前》是本自傳工具書，內含200個足以紀錄人生的問題，最令你難過、印象深刻的人生故事，於2年前由台灣高齡化政策暨產業發展協會（高發會）自荷蘭引進，透過多場北中南的《從前從前》自傳書展覽，發掘許多長輩的寶貴故事。自今日起高發會將徵件全台55歲以上的好故事，頒發首創的「親愛的，我老了─從前從前精彩人生獎」。

周修竹花了2個月的時間，完成「人生跑馬燈」自傳。翻開書，她以手寫、繪畫、黏貼老照片回憶70年的人生。她說，自己從小生活在重組家庭，爸爸帶了1名哥哥、媽媽帶了4位姐姐結婚，之後生下了自己和弟弟。周修竹從小對家庭的印象只有吵鬧，因為貧困父母分居，感覺不被家人疼愛。

「我一直都在等媽媽回家。」周修竹說，因自小家境貧困，父親失業，生活完全依賴母親畫油畫維生，與兄長、姊姊相差10歲以上，僅有手足之情，感情不深，等到自己懂事之後父母已經分居，媽媽卻很少回家。

等到自己大學畢業那天，難得見到媽媽的周修竹，在欣喜的同時，卻聽到媽媽說，「忍耐到妳大學畢業，我終於能跟妳爸爸離婚了。」，她才就此驚覺，原來自己一直是父母的包袱，同年，周修竹憂鬱症發作；隨著後來結了婚，卻在20年後又歷經離婚而失婚，周修竹總認為，自己活在世界上是個沒有價值的人。

由於身體狀況不佳，在高中擔任國文老師的周修竹，接近50歲時退休，開始在高雄長青中心擔任志工，直到2年前接觸到高發會，意外認識了《從前從前》這本書，她才克服心結，翻開母親留給自己的童年照片，才發現原來照片中的自己，曾經是被如此被疼愛，自己卻不知為什麼，早已遺忘童年。

周修竹翻開自傳，笑說，「你看，小時候我爸爸原來餵過我吃飯、媽媽也抱著我」，這麼和諧的畫面，竟然存在我的兒時童年，「我還有隻寵物是大火雞」、「小時候開心吃著大西瓜」、「媽媽畫著全家人合照油畫」的照片，讓我發現，原來父母一直用心記錄著我的成長過程，自己一直是被疼愛著。

周修竹將這些照片以及文字，仔細書寫在自傳書上，逐漸的爬梳這些老照片，她才逐漸克服童年的陰霾，感受到自己也有付出愛的權利，最近幾年，才逐漸真正喜歡上自己，療癒、釋懷然後放下。

諸如周修竹記錄人生的故事，透過《從前從前》這本書，還有許多長輩也回憶起過往的精彩。高發會理事長楊志良今日也出席徵件記者會說，台灣約有84％的長輩依然健康，讓他們變健康就能避免進入長照，讓他們擔任起自己生命故事的導覽員，透過學習就能帶來健康與歡樂。

高發會自今日起，邀請全台55歲以上的民眾，共同來寫自傳，可挑選3個足以紀錄人生的問題，於3月16日前報名完成，email至activeagingtw@gmail.com 或郵寄至台北市鎮江街5-1號7樓，邀請大家透過《從前從前》找到人生答案。