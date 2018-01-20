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童言童語／要顧我喔

2018-01-20 07:03聯合報 蔡宛芳（澎湖馬公）

昨晚與外子及兩歲多的女兒在客廳看電視，忽然腹痛，便吩咐外子：「老公，我回房間一下，你顧一下小孩哦！」女兒聞聲大聲重複：「爸爸你要顧我哦！」我們夫妻倆忍不住笑了起來，永遠都會顧著妳，親愛的女兒。

腹痛
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