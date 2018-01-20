閱讀生活／療癒來自母愛的創傷

2018-01-20 07:01 聯合報 文蘇珊．佛沃（美國知名諮商師）



「我開始明白那不是我的錯」。 圖／豆寶 分享 facebook 「我開始明白那不是我的錯。」

．明明想拒絕，卻總是答應母親的要求。

．妳誓言捍衛自己的權利，卻還是節節敗退。

．妳找不到往前走的方法，無法掌握自己的人生，也不知如何走出母親的陰影。

以上說詞全都不合邏輯。理智上，妳也明白還有其他的選擇。「我是成年人了，應該有辦法拒絕和母親午餐，而且不用被罪惡感淹沒。」妳告訴自己，「我把朋友的午餐之約改期就不覺得有問題呀！明明是這麼簡單的事，為什麼我就是做不到？」

其實是因為妳的反應已經被設定好了。女兒從母親那裡接收到的訊息，就像數千顆蒲公英種子，在妳心裡植入了面對自我及母女關係的錯誤信念。如果是一段健全的母女關係，妳所接受的訊息應該包括：關愛，以及幫助妳建立自信、好好成長並成為獨立個體的元素。

不過，實際情況往往相反。比起妳的需求，母親更在意自己的需求，而且光是應付自己的煩惱就分身乏術。我們常見到無愛母親（編註：作者將之分成五種典型，嚴重自戀的母親、過度糾纏的母親、控制狂母親、需要母愛的母親，和忽視、背叛或打擊孩子的母親。）將自己的傷人行為合理化，甚至把責任推到妳身上。我們也常見到女兒認為真的是自己的錯，於是即便在成年後面對母親，仍會出現自我挫敗的行為模式。妳被一組缺陷訊息進行了錯誤設定，導致無法以自身最佳利益為前提行動，反而將母親的需求置於優先順位。

那些訊息不只以語言形式傳遞，還會透過母親對妳的作為及身體語言表達出來：嘆氣，不贊同地翻白眼，在妳順從時露出微笑，或在妳不順從時憤怒地保持沉默。這些來自她的指令及回饋無所不在，足以確保妳們之間的權力天平往她的方向傾斜，同時扭曲、限制了妳對自我認同、價值、優勢及生存定位的認知。就算成年後與母親保持距離，妳的人生樣貌仍奠基於早期由她做出的設定。因此在轉換設定、改變母女關係，並重新了解自己及未來的可能性之前，妳必須先找出夾藏在那些訊息內的謊言，才能一步步拆解原本自我挫敗的設定。

這項工程非常具有影響力，也非常累人，必須一步一步慢慢來。首先，我們會聚焦於母親針對孩子進行設定的運作過程，接著仔細檢視其中最容易處理的元素：妳的信念。

進行「設定」的基本原則：

從「妳」變成「我」

當母親見到腳步蹣跚的孩子努力學走路，於是臉上拉開微笑，一邊伸手幫忙，一邊說：「妳好棒！妳在走路呢！已經是個小運動員了呀！」就在那一刻（以及之後數千個類似的時刻），許多訊息從母親傳遞向孩子，而孩子也全面接受：「媽媽有注意我在做什麼，也很關心。她愛我。我很棒。我正在走路。」

對於依賴父母才能存活的小孩而言，全能母親的微笑稱讚意義深重，於是，為了獲得類似的回饋，孩子會繼續做出足以使母親滿意的行為。相對而言，母親的嚴厲批判就嚇人多了，孩子會因此深信：「如果讓媽媽不開心，我大概就活不下去了。她可能會丟下我自力求生。」但無論母親傳遞的是正面或負面的訊息，孩子都會全盤接受，並據此建立對自己的核心認知。母親的「妳」，於是成為女兒的「我」。

所有孩子都是將訊息內化後，建立起最初也最深刻的自我信念。這些訊息多年來如空氣般存在於我們身邊，我們本能地信以為真，從沒想到質疑其真偽。假如我們從小受到了各種稱讚及鼓勵，那當然很棒，因為能據此形成「我既強壯又有能力」、「我是一個好人」、「我很有毅力」及「我很可愛」等信念。所謂信念，就是人們看待自己時，堅信不疑的觀念、態度、期待和觀點，無論其中對錯。但無愛母親灌輸孩子的信念，卻充滿了謬誤又具有高度毀滅性。

許多讀者的母親常透過描述「妳」，來反映自己的不滿、批判和無助。「妳真自私。」、「只有妳能把一切處理好。」、「妳害我都不開心到病了。」一旦這些訊息被內化為信念，就不會只是安靜棲息於妳體內，反而會觸發許多痛苦感受。妳必須跟這些認定妳糟糕、粗心、自私又無能的信念對抗。妳會試圖與這些聲音爭論，但又擔心這些評論其實沒錯。假如沒錯又該怎麼辦呢？妳會努力證明自己不是這種人，但大多時候仍痛苦不堪。妳覺得傷心、憤怒、愧疚、尷尬、憂煩、羞愧、尖酸、叛逆、糟糕、認命……總之，全是傷人的情緒。

然後呢？這些痛苦感受開始讓人出現自我挫敗行為。若妳的自戀或控制狂母親讓妳覺得永遠不可能符合她（或任何人）的標準，這種錯誤信念會使妳失去安全感和自信心，甚至覺得低人一等又能力不足。此外，因為這些情緒，妳很可能在面對感情時設下過低標準，刻意不讓自己擁有成功的好關係，或者在遇到好的工作機會時退縮，然後說服自己，反正最想要的工作已經沒得到了，之後努不努力也沒差，何必逼迫自己去面對更多的羞恥與失望呢？妳的腦中有一個聲音告訴妳：「畢竟我永遠都不夠好。我毫無競爭力。」

那是誰的聲音？是妳母親的聲音。為了符合誰的利益？她的。自戀的母親不會明擺著告訴妳：「壓抑自己好讓我看起來比較體面。」控制狂母親也用不著說：「趕快透過妳的失敗來證明我是對的。」她所灌輸的設定早已在妳體內運作，就算人不在場也一樣。

當妳發現深陷類似自我挫敗的行為中，可以確定背後一定有個運作機制：錯誤信念，創造出痛苦的感受；而為了迴避或減緩痛苦，妳會下意識地選擇不健康的行為模式。

●摘自寶瓶文化出版《母愛創傷：走出無愛的陰影，給受傷女兒的人生修復書》