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「告他這個家就沒了」 呂秋遠整理十大家暴被害人經典句

2018-01-19 07:09聯合報 記者楊德宜╱即時報導

呂秋遠整理出家暴案件被情緒綁架的經典句型，他表示，如果真的罹患斯德哥爾摩症候群，...
呂秋遠整理出家暴案件被情緒綁架的經典句型，他表示，如果真的罹患斯德哥爾摩症候群，那麼需要的不是律師，而是心理醫師。圖為示意圖。聯合報系資料照
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常幫網友解惑的律師呂秋遠，他在臉書整理出10個家暴「情緒綁架」的被害人經典句型，包括「他這個人脾氣就這樣，過了就好了」、「我上輩子欠他的，這輩子還完就好了」、「一定是我不夠好，他才會外遇」等，他表示，神仙難救無命客，如果真的罹患斯德哥爾摩症候群，那麼需要的不是律師，而是心理醫師。

呂秋遠整理出家暴案件被情緒綁架的經典句型：

1.他雖然家暴，但是我不能告他，告他這個家就沒了。

「家暴」兩個字可以換成外遇、虐待小孩、酗酒等等，他都已經有這些行為，你什麼時候覺得這個家還在了？

2.他這個人脾氣就這樣，過了就好了。

罵你三字經、毆打你，其實也是過了就好了，但是你確定你過了、好了嗎？

3.他即使有外遇，還是很照顧孩子的。

可是瑞凡，他不照顧你啊！

4.他這麼糟糕，如果沒有我照顧，他該怎麼辦？

你是觀世音菩薩膩？你照顧他，誰照顧你？自己都沒照顧好，你有什麼能力照顧別人？

5.我上輩子欠他的，這輩子還完就好了。

你要知道真相嗎？其實你欠他十八世，現在才第一世而已，你還要還他十七次。

6.孩子還小，離婚就沒有完整的家了。

你覺得孩子看到你們這樣子，沒離婚比離婚還慘，他們還會覺得「我的家庭真可愛，整潔美滿又安康」嗎？這個家安康？是鮟鱇吧！

7.他再怎麼亂搞，起碼還有回家。

你確定他回的是家，不是旅館？

8.一定是我不夠好，他才會外遇。

9.只要我繼續付出，他應該就會感動了。

我這裡蠻需要你付出新台幣，我也會很感動的。

10.家，是最溫暖的暴風港。

喔，我想打「避風港」的，可是手指抽筋，打錯了。

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