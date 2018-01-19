我見我思／何謂「壞小孩」

2018-01-19 06:00 聯合報 古家榕



圖／想樂 分享 facebook

傍晚時分，帶孩子們去公園玩。六歲的女兒撿來樹枝落葉，和弟弟玩起扮家家酒，我一如往常擔任巡邏隊員，隨時回報是否有怪獸來襲。

玩得正愉快，有位阿嬤帶著孫子散步過來。小男生見我女兒手握樹枝在炒菜，立刻開口叫嚷：「我也要拿樹枝！」可能是擔心孫子調皮惹禍，阿嬤想也不想就拒絕，小男生不甘心地指著女兒說：「那為什麼她可以拿？」阿嬤回答：「因為她是壞小孩。」

女兒乍聽此語，愣了一下，隨即放下樹枝大哭。兒子見狀也手足無措，嘴角癟了下來。我將孩子抱入懷中，對那位阿嬤說：「不好意思，我讓女兒玩樹枝，是因為她懂得自制。每個孩子的狀況並不相同，這樣的推論不僅粗糙，更缺乏事實根據。我非常想知道，您究竟是從何處歸納出玩樹枝等同壞小孩的邏輯？」

我想我是真的氣壞了，竟拋下溫婉的母親身分，運作起學院式的思維習慣，咄咄逼人起來。阿嬤自知失言，杵在那裡一言不發。我安撫孩子後牽起他倆準備離開，忍不住又嚴厲地說了句：「還是希望您知道，任何草率的批評，都會對孩子帶來傷害。」

我承認自己向來厭惡這類帶有偏見、未經檢驗的價值論調。大人們從未想過，隨口的一句評斷，都可能為孩子貼上標籤，甚至影響他們的自我認知，況且這個標籤，僅是為了便宜行事，達到「不讓孫子玩樹枝」的目的。

每當我看見傲慢的大人，以優勢的話語權霸凌孩子時，內心便生出滔天怒火。確實，孩子不是完美的，但當眾人忙著對眼前的「壞小孩」指手畫腳時，全未意識到他們其實是「自己」的反射。多少的孩子，就這樣背負起成人的缺失，迷失在粗暴的指責中，然後，一次次承擔「都是你的錯」的荒謬論述。

這讓我感到憤怒，同時心痛。

回家途中討論這件事。女兒雖然年幼，腦袋卻很清楚，毋須贅言便理解我想表達的，倒是對話的最後，她開口提醒：「媽媽，那個阿嬤也不是故意的，妳可以不用這麼兇，我覺得她遇上妳其實蠻可憐的。」

好吧，比起孩子的寬容大度，我該學的還有很多呢。