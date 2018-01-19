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深夜女子公寓的料理習作／鎖管黃瓜：涼菜一品

2018-01-19 06:00聯合報 毛奇

鎖管黃瓜是作法簡易、吃來美味的涼菜，也是宴客時的省事料理。圖／毛奇
鎖管黃瓜是作法簡易、吃來美味的涼菜，也是宴客時的省事料理。圖／毛奇
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一道主菜，一份前菜，一碗湯品或者蔬菜，就能構成簡單豐盛的一餐。這回做的前菜是鎖管黃瓜，台灣有很好吃的鎖管類軟體動物，事先做成涼菜，在冰箱放上半天沒問題，拿出來就能吃。

「鎖管」是小管、軟絲、中卷和透抽等的總稱，差別在於大小，小的肉質偏扎實，大的口感柔軟些。現在市面上常見急凍貨，冷水解凍後吃起來口感還是非常好，甚至可以鮮食。

但鎖管黃瓜這道前菜的鎖管是會燙熟的。將其去除內臟，抽去體內那根半透明的幾丁質鞘即可入滾水，燙到斷生就可以熄火，泡一下增加熟度，再撈起來沖冷水防止過老。

接下來利用台灣一年四季都產出的小黃瓜做成涼拌，因為等等會塞到鎖管肚腹內，因此小黃瓜要切成薄片，這樣出水軟化後才好塞。抓鹽五分鐘後洗掉，加白醋、糖、香油調味。如果是要單吃的涼拌小黃瓜，建議切斷後用刀背拍散，醃的時候也不妨加點蒜頭，這樣口感才好。一般外頭麵店小菜也都這麼做的。當然，無論單吃還是與其他菜色搭配，都適宜點綴紅絲緞般的辣椒絲或紅椒片，配色會很好看。

把醃好的小黃瓜塞到燙熟的鎖管肚腹內，小心切成段，白圈內的綠意點綴一絲鮮紅，美觀簡單的涼菜就完成了。出大桌菜時，這樣一道省心的菜，很能舒緩主婦備料的壓力。

我從小就對塞餡的家常料理很感興趣，到現在，鑲苦瓜、冬瓜封、香菇鑲肉或大黃瓜封等都仍是固定會出現在餐桌的菜色。除了口感豐富，用食材填滿另一種食材孔洞的作法，還帶有些許勞作的趣味。這也是很適合陪伴孩子一起製作的料理，成品幾乎不會失敗又兼具美味。

所謂「食育」，除了養育而茁壯的用意之外，依然是飲食的「教育」，而教育與學習最好的方式就是動手做起。一但親手摸過新鮮的食材，體會食材的觸感與氣息，烹煮後品嘗，就能明白從活生生的生物轉化成食物的差異。而理解任何一個事物的前生與過往，才是建立對其完整認識的開端而已呢。

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