夫妻之間／快樂成就另一半

2018-01-18 06:00 聯合報 雲水枝



圖／豆寶 分享 facebook

那日老公問我隔天是否去讀書會，見我點頭，他遞來兩千元，說：「給妳當車費和買點心吃。」接過紙鈔，我打從心底告訴老公：「你好可愛啊！」他微笑不語。我也有收入，但有另一半的貼心，是被寵愛的幸福！

二十幾年前剛結婚時，每周我有一天的「單身日」，下班後跟閨蜜聚餐聊天，老公趕回家做家事帶孩子。夜深時，他便從公車站牌下迎回一個充滿活力的女人。

職場受挫時，他從不像大男人般拍著胸脯說：「不要做了，我養妳！」反而說：「女人還是要工作，老待在家裡會生病的。」當我在書桌前整理資料，打電話給客戶時，身後總會有雙讚許的眼光。雖然我倆年齡相同，但他默默支持守護，讓我像被呵護長大的樹苗。

這是老公的智慧，更是我的福氣。朋友阿霞因此羨慕極了。她喜歡跳排舞，但她老公總以「會耽誤家事」為由阻止。其實，阿霞每回總會做好晚飯才出門，也曾帶老公去現場，表明大夥兒站一排跳，不會有跟異性碰觸的機會。但阿霞的老公依然不認同，兩人常為此爭執，甚至演出全武行，後來也進行過婚姻諮商，但療程結束後又故態復萌。

我不斷透過LINE為阿霞打氣，但有回在街上遇見低著頭行走的她，戴著口罩和帽子，身形暴瘦，僅露出一雙無神倉皇的眼。每個家庭的故事都不一樣，我真心希望阿霞能早日走出陰霾，也慶幸家有快樂成就我的老公。

我自問是否也如老公待我一樣地待他呢？冷不妨想起十幾年前，他在百貨專櫃前研究一台磨豆機，不喝咖啡的我一味催促他離開，好久以後才想到問他是不是想買磨豆機？他卻搖頭說不。是不是因為我的專橫大意，抹殺了他心中深藏的愛好？

婚姻走過這些年，雖然已沒了激情，但相處的點滴如美酒，更溫暖心脾。假日裡我們各聚客廳一角，讀著自己喜歡的書，偶爾抬頭對望一眼，他朝我會意地點點頭，這就夠了。

少年夫妻老來伴，感恩如此有量的另一半。