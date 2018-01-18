親子手牽手／讓媽媽包晉升環保家庭包

2018-01-18 06:00 聯合報 賴威任



相信不少家庭有了孩子後，出門必備「媽媽包」，裡頭帶著孩子需要的所有物品，水杯、碗、湯匙、尿布一應俱全。我們也不例外，自從有了壯壯之後，家中的「媽媽包」特別升級為「環保家庭包」，除了壯壯的物品外，同時會準備一家三口外出生活所需的環保餐具、環保袋及保鮮盒，目的是要減少一次性塑膠物品的使用。

由於書店空間不適合煮食，我們中午多半會購買外食回店裡和壯壯一起吃，早已養成買湯麵就帶提鍋、吃自助餐就裝在玻璃保鮮盒中的習慣，買到鄰近的店家都認識我們了；假使遇到新嘗試的店家嫌麻煩而堅持使用自家提供的一次性餐盒，哪怕再美味，我們都不會再光顧了。

下午茶時間則推著娃娃車帶壯壯上街買麵包，今年元旦起店家無法提供塑膠提袋的法令已經通過，這對我們來說是好消息，總算可以直接夾起「裸麵包」放在盒中裝回家，連內包裝的塑膠袋都可以省了。

我們喜歡吃麵包配甜湯，由於壯壯需要大量補充蛋白質，因此有時會帶他去吃豆花，除了挑選使用有機或非基改黃豆的店家外，另一個會光顧的考量就是內用的餐具是否環保。雖然書店附近有間花蓮馳名的豆花店，但我們很少去，因為不管內用或外帶，老闆都提供一次性的餐具，店家生意愈好，就製造愈多的垃圾，我們不想成為破壞環境的幫兇。

傍晚關店後，全家會一起去黃昏市場採買晚餐的食材，車上隨時準備的環保袋及保鮮盒再度派上用場。購買肉類和鮮魚時，可以請老闆順手分裝在保鮮盒，除了減少塑膠袋的使用，也節省了返家自行處理的時間，可說是一舉兩得。買蔬菜及水果當然也是用環保袋，雖然可能因此沾染上一些泥土，但很簡單，回家後洗一洗就行了。

行動就對了！《環保一年不會死》這本書記錄了一對夫妻、一個包尿布的小孩與一隻狗在大城市紐約的環保生活實驗，用有創意而有趣的方式，在生活中進行一些改變。如果每個家庭都能嘗試改變些許過往的生活習慣，一起努力讓製造垃圾的速度能稍微減慢，或許會有不一樣的生活體驗。