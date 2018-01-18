生活見聞／美麗與醜陋

2018-01-18 06:00 聯合報 全職媽咪



女兒上幼兒園小班已一年多，當初會選擇這間幼稚園，是因為離家僅五分鐘即可抵達；在我未辭職前，都是由她的外公接送，如今我卸下教職，得以每日享受這來回十分鐘的小旅程。

那天牽著女兒去上課，她問我：「媽咪，昨天○○說我穿這件褲子好醜，真的嗎？」我立刻正色告訴她：「一點都不醜，我們每天都穿得乾淨整齊最重要。妳可以這樣告訴同學：『我穿我喜歡的衣服，妳這樣說會讓我很難過。』」

這間幼兒園在本地的學費不算低，每回接送孩子都可以藉機欣賞各式進口名車，不難想像這些父母對孩子各方面的重視。但也許是從小媽媽總把我打扮成小公主的造型，長大後我有段時間很不喜歡穿裙子，等我有了女兒，也不偏好買裙子給她穿，材質舒適、活動方便才是我覺得最重要的事。

只是，這已經不是第一次接收到類似的訊息，女兒曾轉述同學說她「沒穿裙子就很醜」，甚至批評起她的長相。也許因為自己同為女性，知道這是成長過程必然面臨的問題，建立自信很重要，但不該局限於外表，更重要的是要懂得喜歡自己。

我希望我的孩子健康有禮貌，期待她懂得欣賞別人的優點，並且不吝嗇讚美別人。

今天早上，她還是穿了她喜歡的褲子，搭配一雙小馬圖案的黃色中筒襪，活力十足地向門口的導護老師道早安。